La magistrada Vivian López ordenó que los vehículos en situación de abandono en las instalaciones de comisarías y sus alrededores sean destruidos debido a que se constituyen en una amenaza para la salud de la población.

“Constituyen una amenaza para la salud de la población y no podemos seguir esperando ver si quién puede hacerse cargo y fui un poco más como me habilita la ley la orden autoriza a disponer de las chatarras para la compactación a través de empresas dedicadas a eso y que no contaminen el medio ambiente”, afirmó López.

Según el informe policial, existen 9.516 vehículos en situación de abandono en las comisarías a nivel país 9038 motos, 360 autos, 81 camionetas y 37 camiones y buses.

“Queremos una solución definitiva y se informe al juzgado una vez que este proceso haya terminado para que la justicia tenga un cierre a este oportuno pedido”, agregó.

La jueza explicó que la Ley 6265 habilita y designa como autoridad de aplicación al MOPC institución que tendría que haber hecho el pedido, se le dio intervención y no se involucraron lo que no ayudó al proceso. “Necesitábamos una respuesta para la ciudadanía y aquí está la respuesta”, señaló sobre la orden de destrucción.

En el expediente figuran 5.000 vehículos que según el informe policial no tienen dueño y no fueron individualizados sin chapa y en el caso de los que tengan chapa va a Registro de Automotor para su toma de razón.

Sobre el procedimiento de destrucción, López afirmó que ya queda en menos de la Policía Nacional y la rápida intervención que pueda realizar.