La Dra. González, en un momento del programa mencionó los reclamos que presentan como gremio en relación a la falta de reglamentación de la Ley de jubilaciones y de la alta carga horaria que soporta el personal médico.

La profesional de blanco, además recordó a Morínigo que no ayudó a sus colegas firmando el documento donde se estipulaba la disminución de las horas de trabajo, cuando fue ministro de Salud.

Asimismo, la Dra. González, aprovechó y reclamó al Dr. Morínigo, que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INERAM), donde es actual encargado de Aislamiento, no cuenta con la infraestructura debida para la atención de casos y la falta de insumos para el personal de blanco.

Por otra parte, la respuesta del exministro de Salud fue, de que existe una cuestión ideológica torcida y tóxica, en referencia con la Dra. “Ella se pasea en un Mercedes Benz de último modelo, pregúntenle quién es su marido y dónde trabaja su marido”, expresó.

Ante la contestación, González amenazó con irse del programa tv del canal Trece, donde fue invitada, por considerar ofensivas las palabras del exministro.

“Este doctor no se puede meter en la vida privada de nadie, no puede hablar de mi familia, no puede hablar de mi vida privada y realmente está haciendo mal”, respondió la médica.

Asimismo, contó entre lágrimas que, los profesionales están desprotegidos dentro de los hospitales. Sostuvo, que siempre mueren paraguayos esperando la atención médica y que no se destina los recursos financieros suficientes para salud.

Respuesta de la Asociación Médica del IPS (AMIPS)

Tras lo ocurrido, la AMIPS, manifestó su repudio hacia la actitud autoritaria, miserable y de una bajeza extrema, por parte del Coordinador del INERAN, Dr. Carlos Morínigo, hacia la compañera y Secretaria General del Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED), Dra. Rossana González, en el programa tv.