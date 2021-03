Doña Carolina Suárez relató que hace un año sufrió de un accidente que la dejó con la cadera fracturada.

Sin embargo, lejos de tirar la toalla, trabaja y ayuda a su marido en lo que puede, quien se dedica a la fabricación de muebles rústicos hechos a base de pallet para la venta a fin de recaudar lo que necesita para su prótesis.

“Hace 8 meses que estoy esperando la prótesis que la Diben me debe proveer pero no lo hace debido a que Hacienda no realiza el desembolso. La prótesis que necesito cuesta alrededor de G. 20 millones y es urgente porque tengo dos bebés chiquitos y debo ayudarle a mi marido para salir adelante y mi médico me dijo que al menos ponga la mitad para comprar”, relató a Gen y Universo 970 AM.

La entrevistada contó la crisis económica por la pandemia afectó a su negocio, además que ya debe 4 meses de alquiler.

Doña Carolina apela a la solidaridad de la ciudadanía, y pide a todas las personas de buen corazón que puedan acercar donaciones de materiales para que puedan, junto con su marido, continuar con la elaboración de los muebles.

“Lo que necesito son pallet, barniz, tornillos, todo lo que sea materia prima”, expresó.

Las personas que deseen acercar su ayuda o comprar los muebles ofrecidos por esta pareja de esposos, pueden comunicarse al (0971) 112-464. El lugar queda ubicado en el barrio Torre Molino de Capiatá, km 17 ruta 2.

Por su parte, Don Juan, esposo de la mujer, contó que aprendió a fabricar todo tipo de muebles por necesidad. “Yo no sabía cómo hacer una silla, mediante internet aprendí y ahora hacemos de todo. Cuando empezamos teníamos un taladro, un serrucho y un martillo, ahora ya tenemos algunas máquinas”, relató.