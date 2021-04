Nuevamente, otro profesional de blanco pierde la batalla contra el virus. Se trata del Dr. César David Insaurralde, de 27 años, quien cumplía funciones en UTI del Sanatorio Manuel Riveros y otros centros asistenciales.

Insaurralde debía ser inmunizado contra el COVID-19, sin embargo, dio positivo a la enfermedad un día antes, por lo que tuvo que ser asistido.

A raíz de la situación, el joven médico realizó una publicación en su cuenta de Facebook el pasado 25 de marzo, donde lamentó la situación y la corrupción.

“Soy Médico de primera línea, me inscribí en el tiempo adecuado, no recibí la vacuna, recién mañana iba a recibir y digo iba por que faltando un día, di positivo al COVID.

Dije que no iba a decir nada, pero no podes vacunar a personas que no son de primera línea, vi gente que ni es del área más sensible, gracias a este sistema nefasto hoy me tocó a mí. Mi Confianza está puesta en Jesucristo, sé que todo va a salir bien, pero si algo sale mal y se complica mi salud, y algo me pasa quiero que sepan que la responsabilidad es de este gobierno. Esperé pacientemente, me cuidé, tomé los recaudos, acudí al llamado en los hogares de mucha gente de Franco, CDE, Hernandarias, muchos ya están curados, y duele saber que a pesar de eso mi País no me protege y no me priorizó, le priorizó a los corruptos y hasta a personas que ni su título tienen aún a mano pero están por ahí, que impotencia siento, en especial por mis familiares que no saben ni cómo reaccionar.

Y para terminar, VOS QUE TE VACUNAS Y NO SOS DE PRIMERA LINEA AL MENOS POR RESPETO NO ALCES EN TU ESTADO, HABEMOS GENTE QUE ESTAMOS EN PRIMERA LÍNEA ESPERANDO Y NO NOS LLEGA, Y MUCHOS CAEMOS”, mencionó en su posteo.

Su última publicación lo hizo incluso horas antes de ser internado, este jueves último.

“Me van a internar en el IPS! Ya no tendré control de mi celular, gracias a los amigos y familiares que hacen de todo por ayudarme pero ya no se puede,

Los amo”.

Con este nuevo caso, ya suman 41 los médicos fallecidos a causa del COVID-19 en el país, según mencionó a radio Ñanduti la Dra. Rossana González.