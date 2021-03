El director de la Región Sanitaria de Central Dr. Roque Silva señaló que los casos positivos de Covid-19 aumentan en forma alarmante y la gente no se cuida, después van a los hospital desesperados a buscar camas que ya no hay.

El Dr. Silva en una entrevista dada a radio La Unión, dijo que en los últimos 4 días se tuvieron 8.000 contagios de los cuales 85% fueron casos leves, 15% requirieron internación y el 5% fueron a terapia. Pero lo más grave es que ese 15% equivale a unos 1.200 pacientes de los cuales 400 van a necesitar terapia y hoy en día no hay más camas disponibles.

“Al Covid no le vamos a vencer en el hospital, al Covid se lo vence en la comunidad, pero no entiende la gente y ese que no entiende después se va buscando cama en terapia y lastimosamente no hay”, dijo el Dr. Silva.

Sobre las vacunas que llegaron ayer el profesional médico dijo que se hará la distribución de las mismas en Central, Capital, Itapúa y Alto Paraná.