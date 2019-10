Alrededor de 45 pacientes del IPS que siguen tratamiento contra el cáncer no están recibiendo el medicamento Pertuzumab y tras un mes de espera reiteraron el pedido desesperado a las nuevas autoridades del Consejo de Administración.

El medicamento es utilizado en casos de pacientes con metástasis y su uso es de suma urgencia para continuar el tratamiento iniciado.

A través de la Asociación de Pacientes Oncológicos de IPS dirigieron una a las autoridades, el pasado 23 de setiembre, en la que explican la situación como que la administración anterior adquirió los medicamentos muy por debajo de la cantidad requerida par cubrir las necesidades de los pacientes.

Destacaron que no existe otro medicamento similar para reemplazarlo mientras se les provea el específico y permanecen sin la droga y sin tratamiento.

Una de las pacientes, Fátima Sosa utilizó las redes para pedir al presidente del IPS, Andrés Gubetich la provisión del fármaco recordándole que es indispensable para salvar sus vidas.

@AndresGubetich sr. Presidente de ips, hospital día no cuenta con un medicamento indispensable para que sigamos el tratamiento que salve nuestras vidas y somos muchos los afectados, según me explicaron falta una firma, una sola firma para que podamos seguir. — Fáti Sosa (@fatimitacris) September 27, 2019

“Somos muchos los afectados, según me explicaron falta una firma, una sola firma para que podamos seguir. En sus manos está resolver esa firma que falta para que nosotros los asegurados que no nos atrasamos con nuestro aporte y cumplimos con IPS podamos seguir y no suspender nuestras sesiones por una firma burcrática”; tuiteó la asegurada afectada.

Por su parte, Gloria Villasanti siguiendo el hilo del reclamo escribió que sus vidas nuevamente dependen de la burocracia administrativa y que el medicamento que reclaman es para tratar el cáncer de mama metastásico.

Nota de pedido de pacientes

Desde la previsional informaron que la compra se realizará por vía de la excepción, que el proceso se encuentra en UOC y se completará en breve.