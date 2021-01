Este lunes Federico González, asumió la dirección general de la Itaipú Binacional a la espera de que el Congreso Nacional preste su acuerdo constitucional. El mismo aclaró que no será el encargado de liderar la revisión del Anexo C.

“Mi designación es interina, hasta tanto se confirme o no en la Cámara de Senadores y eso es algo que el presidente de la República y yo vamos a respetar. Me voy a someter a ese procedimiento constitucional y vamos a estar a la espera del criterio de los miembros de la Honorable Cámara de Senadores”, dijo este lunes Federico González, quien asume la dirección de Itaipú en reemplazo de .

Al respecto de la negociación con el Brasil en el 2023, González aclaró que se trata de una revisión del Anexo C, que habla específicamente sobre las bases financieras y el costo del servicio de la electricidad. “No es una renegociación del Tratado”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el que va a liderar esa revisión es Euclides Acevedo, recientemente asumido como canciller nacional y que justamente está reemplazando a González en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

González precisó además que desde la Dirección de Itaipú, lo que hará él es acompañar al equipo negociador, que ya fue previamente dispuesto por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Estoy abierto a todas las críticas, soy funcionario público y lógicamente mis actuaciones no necesariamente van a satisfacer a todos. Yo demuestro con mi conducta de vida quién soy yo. Siempre he defendido los altos intereses de la República del Paraguay y lo voy a seguir haciendo y cuando digo que lo hago con el corazón, no le falto a la verdad”, subrayó.