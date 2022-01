Con la llegada del verano y las altas temperaturas que caracterizan a nuestro país, es importante proteger no solo la piel, sino también los ojos, teniendo en cuenta la exposición intensa al sol y los Rayos Ultravioletas (UV), que pueden ocasionar daños a uno de los sentidos del ser humano.

Los Rayos UV pueden ser de tipo A, B y C. Los más dañinos son los de tipo C que felizmente son absorbidos en la atmosfera, y no se tiene contacto con ellos, sin embargo, la radiación UV tanto A como B pueden producir enrojecimiento de los ojos (conjuntivitis) queratitis (lesión de la córnea) cataratas, lesiones de retina e incluso tumores.

Por este motivo, desde el Programa de Salud Ocular del Ministerio de Salud recuerdan la necesidad de protegerse con anteojos para sol que bloqueen en lo posible, el 100% de las radiaciones UV y cubran completamente los ojos; a esto también puede sumarse el uso de sombreros para un mejor cuidado.

Es importante hacer notar que la protección UV de los lentes de contacto no es suficiente, por lo que se recomienda también usar anteojos de sol, incluso durante todo el año, atendiendo a las características climáticas de nuestro país. Así también, es fundamental mantener los mismos cuidados en los niños y los adultos mayores.

En esta época también se manifiesta bastante la sequedad ocular por el uso continuo de acondicionadores de aire y ventiladores. El ojo seco puede manifestarse con los ojos enrojecidos y sensación de arenilla que mejoran con el uso de lágrimas artificiales, las que idealmente no deben contener conservantes ya que con el uso crónico podrían irritar los ojos.

Además, se suma el uso continuo de computadoras y celulares, los cuales pueden causar el llamado Síndrome informático, que se manifiesta principalmente con cansancio, sequedad ocular (por disminución del pestañeo), ojo rojo y sensación de cuerpo extraño. En estos casos, es siempre necesario compensar primero cualquier problema de anteojos para lo que está indicado consultar con un oftalmólogo/a, usar lagrimas artificiales y seguir la regla 20/20/20: cada 20 minutos mirar a 20 pies (6 metros) por 20 segundos según nos recomienda la Academia Americana de Oftalmología.