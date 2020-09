El ministro de Hacienda Benigno López dejó en claro que no habrá incremento de presupuesto para los ministerios, dada la coyuntura actual que obliga a priorizar el funcionamiento de la economía y la salud.

"Entendemos que hay situaciones en las que cada entidad requiere de más ingresos", indicó López a Radio Monumental.

Pero dejó en claro que "no estamos en una época en la que hay muchos recursos" y que "los ingresos proyectados responden a la economía en sí".

Benigno López reconoció que "a muchos ministerios les resulta fácil acusar a Hacienda de que no quiere darles dinero", pero que actualmente, la situación no da para ejecutar programas u obras que no respondan a la economía y la salud.

"Estamos esperanzados en que los números van a mejorar, a pesar de que la incertidumbre continúa", indicó el funcionario de gobierno.

Para el 2021, el Presupuesto General de la Nación se orientará a cubrir necesidades de salud y se harán importantes recortes a gastos superfluos.