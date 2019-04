La misma relató que un día antes del crimen, ella descubrió una infidelidad conyugal por parte de su esposo Osvaldo González, a quien descubrió manteniendo relaciones con una mujer, en una de las viviendas propiedad de la pareja.

“Fue un día anterior a lo acontecido. Tuvimos un percance con mi esposo. Me fui, me consta, me comentaron mis vecinos que entró a una de mis casas con una mujer. Los vecinos me avisaron. Llegué y les encontré, me dio tiempo incluso de filmar, le dije que no me merezco esto”, expresó Dominga al canal Telefuturo.

Tras ese episodio - continuó- fue con su hijo Rodrigo hasta la oficina de la empresa que manejaba con su marido, de donde llevó algunos documentos. Después fue hasta la vivienda familiar y le comentó a otro de sus hijos, que estaba decidida a romper la relación con su padre.

“Después me encerré en mi habitación hasta que llegó el (su marido) entró y me amenazó con un revolver en la cabeza. Me dijo que le entregue la llave, puso el revolver en mi cabeza frente a mis dos hijos… me obligó a que yo pida disculpas”, agregó.

La mujer rememoró que tras ese episodio fue junto a su hijo Rodrigo a denunciar a su cónyuge ante la comisaría jurisdiccional y luego a dormir en la casa de otra de sus hijas, decidida a terminar la relación. Pero que al día siguiente, el día del crimen, regresó para llevar sus documentos y otras pertenencias.

Sostuvo que para volver a entrar a su habitación, que estaba llaveada, tuvo que romper una de las ventanas para ingresar. Fue en ese momento que oyeron que los hermanos Osvaldo y Nelson González regresaban a la casa.

“Los dos estaban armados, el señor Nelson apuntaba a mi hijo y mi esposo me apuntaba a mi”, declaró.

Después Dominga dice que entró en shock, que escuchó disparos y no sabe cómo su hijo Rodrigo accedió al arma con el que finalmente acabó con su padrastro y el hermano de este.