Un año más en que la merienda escolar está en peligro. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) advirtió que 5 gobernaciones y 73 municipios aún no iniciaron el proceso de licitación y esto ya está generando preocupación en el sector.

“Lo ideal sería que al cierre de este año, estén cerrados todos los procesos para evitar que al inicio de las clases no se tenga con el servicio de merienda o el almuerzo escolar. Si no se acelera, es probable que el primer día de clases muchos niños no cuenten con este servicio” expresó el director de la DNCP, Pablo Seitz.

Las convocatorias deberían haberse publicado a más tardar el 1 de septiembre en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), pero este no es el caso para las gobernaciones de Caaguazú, Cordillera, Guairá, Paraguarí y Presidente Hayes.

Por otro lado, los municipios que podrían no tener merienda escolar disponible para el primer día de clases son: 3 de Mayo, Acahay, Arroyos y Esteros, Avai, Bahía Negra, Bella Vista-Amambay, Borja, Caacupé, Capitán Miranda, Carmelo Peralta, Cerrito, Corpus Christi, General Delgado, Gral. Eugenio A. Garay, Gral. Francisco Caballero Álvarez, Gral Higinio Morínigo, Gral. José Eduvigis Díaz, Horqueta, Humaitá, Independencia, Isla Umbú, Iturbe, J.Augusto Saldívar, Desmochados, Dr. Bottrell, Edelira, Fuerte Olimpo, Loma Grande, Mbocayaty del Guairá, Mbocayaty del Yhaguy, Mcal. José Félix Estigarribia, Natalicio Talavera, Ñacunday, Ñemby, Ñumi, Puerto Casado (La Victoria), San Antonio, San Cosme y Damián, San Cristóbal, San Estanislao, San Juan Bautista, San Juan Bautista Ñeembucu, San Miguel, San Pablo, Santa Fe del Paraná, Villa Curuguaty, Villa Elisa, Villa Franca, Villa Hayes, Villaldín, Villarrica, Yataity del Guaira, Yataity del Norte, Yatytay, Yby Yaú, Ybycuí, Ybytimí, Ypané, Tebicuary, Tebicuarymí, Tte. Esteban Martínez, Alberdi, Guayaybí, Guazú Cua, Jesús, La Paloma, Mauricio José Troche, Mayor José D. Martínez, Nueva Alborada, Paso de Patria, Tacuaras, Valenzuela y Yabebyry.