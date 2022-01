El fiscal Jorge Encina, quien investiga lo ocurrido en un accidente de tránsito en Santa Rosa del Aguaray, indicó al canal Gen y radio Universo que en una investigación paralela se investigará el documento que habían proporcionado por intervinientes de la Comisaría 18 de la mencionada ciudad. Esta segunda causa estará a cargo de su colega Néstor Narvaez.

“El informe decía que fue un accidente sin grandes consecuencias y que el alcotest practicado el otro conductor dio negativo. Sin embargo, luego comenzaron a circular videos que presentan discordancias con lo que dice en el informe policial. Lo que se va a investigar es la veracidad o no de lo consignado en el documento. Por el momento se trata de una incoherencia por lo que puede verse en el video y lo que dice en el informe”, detalló.

Los hechos que no concuerdan, según citó el fiscal, son los siguientes: al parecer la patrulla ya estaba en el lugar, el sentido en que los involucrados circulaban no fue como se puso en el informe y que en automóvil estaban varias personas y no solo una, tal como se dejó escrito en el reporte.

Encina indicó que podrán corroborar si se hizo realmente la prueba de alcotest, solicitando informes a la Patrulla Caminera. “Ellos son los encargados de hacer las pruebas, y viene con fotografías impreso en el talón. Generalmente cuando hay accidentes de este tipo, se le acerca al conductor a la base de la Caminera para la realización del alcotest”, agregó.

Reconoció que su asistente fiscal fue quien dispuso la liberación del conductor porque el alcotest dio negativo y porque “teóricamente” la víctima fue auxiliada y el caso no fue con derivación fatal. También reconoció que creyeron en el informe de los policías, porque ese es el mecanismo de trabajo.

Por otro lado indicó que él investiga el accidente en sí y aseguró que está haciendo las diligencias correspondientes. “Por el momento lo que sé es que esta señorita está en terapia intensiva, luchando por su vida. Estamos moviendo la carpeta fiscal para salvar las pruebas, de asegurar los elementos que nos sirvan para la investigación”, agregó.

En la madrugada del 2 de enero, la joven Daysi Monges (16), quien iba a bordo de su motocicleta, fue violentamente embestida por Arnaldo Garcete Estigarribia (28), quien manejaba un automóvil de la marca Chevrolet. Este hombre resultó ileso y la mujer se llevó la peor parte, quedando gravemente herida.

Grave accidente contra una menor y denuncian aparente encubrimiento policial



Hay varias contradicciones en informe policial



No se mencionó que el percance ocurrió frente a un control en Santa Rosa del Aguaray, y que el auto iba de contramano, según imágenes#AM1080 pic.twitter.com/SzMuJAj9rc — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 5, 2022

El reporte policial de los agentes que intervinieron refiere que el accidente ocurrió a las 3:00 de la madrugada del domingo, que los policías tuvieron conocimiento del suceso mediante una llamada anónima y que fue la víctima quien iba en el carril contrario. Además indica que el otro conductor involucrado iba solo en su rodado.

Sin embargo, las cámaras de seguridad de la zona revelaron que en realidad el hecho ocurrió a la 1:00, que una patrulla ya estaba en el sitio haciendo controles preventivos, por lo que en las narices de los uniformados ocurrió el percance vehicular, que la joven iba correctamente en su carril y que el otro automóvil fue el que realizó una imprudencia, y que este conductor iba acompañado de más personas.

Los uniformados Wilson Prieto, Fernando López y Héctor Estigarribia se exponen a ser dados de baja a raíz de que supuestamente falsearon datos en el informe policial de este grave accidente de tránsito ocurrido en Santa Rosa de Aguaray.