El mango es una fruta rico en fibra, además de aportar aminoácidos, vitaminas C y E, flavonoides, caroteno, calcio, hierro, magnesio, potasio, entre otros nutrientes. Actualmente es su temporada, por lo que su consumo se debe aprovechar.

El Ministerio de Salud informó que una de las recomendaciones de las Guías Alimentarias del Paraguay mencionan que “consumir todos los días 3 frutas de estación porque tienen vitaminas y fibra”. Lo ideal es optar por frutas de estación que son más fáciles de adquirir.

En esta época del año, abundan los mangos, los cuales se clasifican entre las frutas de color amarillo, que se destacan por su contribución de caroteno, el cual forma la vitamina A.

Siempre es mejor consumir la fruta en forma entera para aprovechar los nutrientes que aportan. Para elegir un mango maduro, es necesario darle un ligero apretón, y de esta manera se verifica que está ligeramente blando al apretarlo.

No es necesario enfocarse en el color, ya que no es el mejor indicio de la maduración. El color rojo que aparece en algunas variedades no es un indicio de maduración. Siempre se debe juzgar por el tacto.

Algunas maneras de consumir mango:

Torta de mango, para 10 porciones. Aporte calórico aproximado: 228 calorías

Ingredientes

• 300 g de harina leudante

• 1 ½ taza de pulpa de mango hecho puré (300 g)

• 1 taza de mango en cubos (100 g)

• 150 g de azúcar

• 50 mL de aceite

• 1 clara de huevo (50 g)

• 1 cucharadita de vainilla (5 g)

• 1 cucharadita de limón (5 mL)

Preparación

1. En un recipiente mezclar el aceite con el azúcar.

2. Agregar el puré de mango, el huevo (previamente batido), la vainilla y el jugo de limón.

3. Incorporar la harina con movimientos envolventes hasta integrar totalmente toda la harina, agregar el mango cortado en cubos sin dejar de revolver.

4. Para hornear la torta de mango, precaliente el horno a 180º C.

5. Aceitar y enharinar la fuente para el horno, agregar la mezcla en el molde preparado.

6. Hornear durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro, éste salga limpio.

7. Enfriar en el molde durante 10 minutos antes de desmoldar la torta.

Batido de mango y banana. Aporte calórico aproximado: 154 calorías

Ingredientes

• 2 tazas de pulpa de mango (400 g)

• 1 taza de hielo picado (200 g)

• La mitad de una banana (70 g)

• 20 g de miel o azúcar

Preparación

1. Mezclar todos los ingredientes en una licuadora.

2. Licuar la preparación hasta que se adquiera la consistencia deseada.

3. Para obtener un batido más espeso agregar más hielo, si se desea.

Dulce de mango. Aporte calórico aproximado por cucharita: 21 calorías

Ingredientes

• 1 taza de pulpa de mango (200 g)

• 200 g de azúcar

• 50 mL de zumo de limón

Preparación

1. Licuar la pulpa de mango con el azúcar y el zumo de limón.

2. Cocinar hasta que la preparación este transparente (aproximadamente 30 minutos a partir del hervor).

3. Mezclar continuamente con cuchara de madera para evitar que la preparación se queme.