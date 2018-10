En entrevista con la 730 AM, la abogada Acosta mencionó que Alba Armoa y Bruno Marabel se conocieron en julio cuando trabajaban en el local de Burger King, aunque resaltó que los mismos no conversaban porque tenían horarios diferentes. El 20 de septiembre el chico se acercó a ella; al principio esta no le dio tantas chances, pero luego cedió ante la insistencia de su amiga Aracely Sosa Díaz, quien también está siendo investigada por el quíntuple asesinato.

Sostuvo que su defendida “es una chica inocente” porque “creía que este chico era el príncipe azul de su vida”. Reiteró que Aracely era quien actuaba de cupido entre ambos y le insistía para ir a la casa de Marabel.

También fue consultada por qué su clienta no “stalkeó” (husmeó) en el Facebook del joven, quien hasta los últimos días compartía fotos con su esposa Dalma Rojas. Al respecto, dijo que “la chica se pasaba trabajando todos los días y no podía utilizar su teléfono celular. Era una chiquilla que no estaba pendiente de las redes sociales. Vivía para el trabajo. Su mundo era Burger King y al salir ya iba a su casa a descansar”.

ASÍ ERA BRUNO CON ELLA

Respecto a la figura del supuesto asesino, la abogada contó que, para la investigada, Bruno Marabel siempre fue carismático, alegre, y se relacionaba bien con todas las compañeras de trabajo. “Probablemente (especulaba) a varias mujeres, porque si embaucó a Alba siendo que estaba en relación con Dalma, tuvo la personalidad de hacerlo”, acotó.

La defensora indicó que el sujeto se mostró al inicio muy cariñoso y solidario, pero luego se volvió violento. En ese sentido explicó que al poco tiempo la persuadió para que vaya a su casa (junto con otras compañeras del trabajo). Es así que ella comenzó a ir desde el 29 de septiembre.

Al afianzarse la relación, también la convenció de quedarse a dormir con él en la vivienda que ahora se conoce como la “casa del horror”, de acuerdo con Acosta. En el sitio se quedó hasta el 6 de octubre.

“Estaba en el proceso de conquistarla y a ella le llamó la atención la desorganización, falta de limpieza, olor a orín y materia fecal. Pensó con Aracely que esto era porque es hombre, vivía solo y que trabajaba todos los días”, dijo.

ESTRATEGIA PARA MANTENERLA CON ÉL

“Estaba engañada, porque pensaba que (Bruno) le dejaba en la casa con la libertad de poder irse cuando quería. Le daba una llave, pero no coincidía con la puerta; luego regresaba muy tarde y le decía que se había equivocado. Después le daba la llave correcta, pero la puerta no funcionaba. Entonces le decía: me olvidé de decirte que no anda y que hay que usar la otra puerta. Siempre salía con una historia diferente, pero ella estaba enamorada y no pensó que ocurría algo feo. Siempre zafaba él”, justificó.

Con el transcurrir de los días ya comenzó a sospechar y entonces Bruno empezó a tener una actitud violenta. “Algunas habitaciones estaban cerradas, como la de Dalma. Él cambió radicalmente cuando ella comenzó a preguntar y cuestionar. Él sentía como que ella era de su propiedad, ella no tenía derecho a preguntar nada. Ahí ya le dice que no le iba a dejar ir a su casa”, añadió.

Alba Armoa sí se seguía yendo al trabajo, pero estaba coaccionaba, de acuerdo a su defensora. “Le decía: ‘si vos te vas a tu casa, yo voy a decir en la empresa que somos pareja’, y ellos por política no podían ser pareja al ser compañeros de trabajo”, comentó.

Durante los diez días que estuvo en la vivienda, según asegura la abogada, la joven no se topó con ningún integrante de la familia asesinada. Mientras que Aracely sí vio con vida el 2 de octubre a Julio Rojas, quien en esa fecha aparece en el video de una cámara de seguridad. La coartada de Alba es que justo ese día tuvo horario corrido en su puesto laboral.

Contrariamente a lo que dejó entrever la madre (que la joven sabía del asesinato pero no podía hablar por estar bajo amenaza), la abogada aseguró que nunca se percató de que en la vivienda alguien había sido asesinado. “Hasta el día que salió de la casa, ella nunca se imaginó que el chico era un asesino”, añadió.