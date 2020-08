Desde el sábado por la tarde familiares de un paciente no tienen un solo reporte del estado de salud del internado. El presidente del IPS pidió un informe de lo sucedido y se reunirá con los parientes del afectado para rendir cuentas.

“Entiendo que los mecanismos de comunicación estaban saturados el fin de semana, la curva del Covid se está disparando, tuvimos varios casos el fin de semana”, explicó el presidente del IPS, Andrés Gubetich en contacto con la 730 AM en relación a la falta de información a los parientes de un internado en cuidados intensivos.

Aseguró que ya solicitó un informe sobre lo acontecido con este caso y que recibirá los resultados en el transcurso de la mañana, para posteriormente reunirse de manera personal con los familiares y rendirles cuentas de lo acontecidos.

En cuanto a la falta de medicamentos y la denuncia de que el asegurado tuvo que comprar algunos productos, Gubetich aclaró que esto no es normal, a no ser que se trate de algún fármaco que no se encuentre en stock.

Respecto a las camas de terapia intensiva que hasta ahora son 8, Gubetich adelantó que en el transcurso de la semana recibirán al menos otras ocho y más adelante otra tanda, según les confirmó el Ministerio de Salud.

El doctor Ricardo Oviedo, director del hospital, explicó que el mecanismo de información es vía telefónica con dos reportes diarios: al mediodía y a las 20:00.