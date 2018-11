Rovilho Alekis Barboza, alias Bilâo, cuya solicitud de extradición data de más de un año, fue expulsado del país este jueves, con el mismo equipo que acompañó el procedimiento de Marcelo Pinheiro, alias Piloto.

“Es integrante importante del PCC, ayer en la tarde en seguimiento a la instrucción del presidente se suscribió el acta de instrucción”, reveló el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.

El personal de la Fope lo trasladó hasta la zona del grupo aerotáctico del aeropuerto Silvio Pettirossi, donde abordó un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya que lo llevó hasta el aeropuerto de Itaipú en Hernandarias, donde finalmente se produjo la expulsión.

Las cuentas pendientes de Bilâo con la justicia paraguaya, referentes a falsificación de documentos, son anexadas al informe a través de la Fiscalía, como un agravante de su situación, a fin de que sea procesado también por este delito, pero ya en su país de origen, donde lo espera una condena de 40 años.

La nueva política del Ministerio del Interior es la expulsión de de cualquier delincuente que integre una organización internacional y en tal sentido, entre 10 a 12 extranjeros serían enviados a su país en lo que resta de este mes y principios de diciembre.

En la Agrupación Especializada se encuentran recluidos entre otros; el exsenador Óscar González Daher; su hijo, Óscar Rubén González Chaves; el exfiscal General del Estado, Javier Díaz Verón; y el presunto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña.

TERMINARON LAS COMODIDADES EN LA AGRUPACIÓN

Villamayor resaltó que no solo el Ministerio del Interior quiere sacar a los presos de la Agrupación Especializada, sino que los mismos reclusos desean salir de allí, porque ya no tienen las comodidades acostumbradas como: heladeras, televisores, etc.

“Este es un cuartel, ellos son presos y no necesitan más que una silla y una cama, tienen su prenda de vestir, cepillo de diente, dentífrico, su jabón, se pueden bañar, secar y cambiar de ropa, se pueden acostar a dormir y sentarse, nada más”, concluyó el secretario de Estado.