En la tarde de este domingo se llevó a cabo una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad Nacional, en atención a la fuga de 75 reos del Primer Comando Capital (PCC) de la cárcel de Pedro Juan Caballero.

En conferencia de prensa, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, recordó que vienen encarando una fuerte lucha contra el crimen organizado desde el momento que asumieron el cargo y aseguró que esta situación se enmarca dentro de dicho combate.

Según anunció, la decisión tomada tras la reunión con el presidente Mario Abdo Benítez es que todo el personal del centro penitenciario permanezca detenido, además de que se abran investigaciones tanto de responsabilidad penal como administrativa. “El esquema del sistema penitenciario entra en una intervención”, indicó.

Igualmente, confirmó una intervención en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, así como del concurso de personas pertenecientes a las fuerzas públicas en los lugares de mayor problemática, sobre todo en las cárceles donde exista presencia de miembros del PCC.

A su criterio, esta fuga masiva puede considerarse como “una derrota” en comparación a otros episodios de victoria que se han tenido en días anteriores, en alusión.

La orden del presidente Abdo Benítez es que agentes policiales y militares rodeen todos los centros penitenciarios con refuerzos en el norte y en Ciudad del Este, con énfasis en la penitenciaría de Amambay donde se registró la fuga esta madrugada.

La ministra señaló que habrá un apoyo mucho más fuerte de las fuerzas del orden por tratarse de un hecho sin precedentes y, por ende, “las medidas también tienen que ser sin precedentes”.

Pérez confirmó que a estas horas se realiza un intenso rastrillaje en la zona de Pedro Juan Caballero con el fin de lograr la captura de los reos del PCC que huyeron del penal.

“Aquí no va a haber contemplaciones, aquí no importa el rango o el grado de las personas que han tenido responsabilidad en este hecho, tanto penal como administrativa. Serán destituidos y se están abriendo investigaciones en todos los ámbitos, tanto policial como militar porque este centro penitenciario tendría que haber tenido resguardo”, admitió.

Durante la conferencia de prensa recordó que ya se dispuso la salida del personal que estaba asignado en esta cárcel y se envió un nuevo contingente de funcionarios para su reemplazo, esto con la intención de “depurar” el lugar. En total, son 30 los agentes penitenciarios que hoy estaban de guardia y que quedarán detenidos.

El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público. En tal sentido, se están proveyendo documentos, informes, registros y las filmaciones del circuito cerrado con el fin de iniciar las primeras investigaciones, adelantó la ministra.

La hipótesis que se maneja actualmente es que los reclusos fueron saliendo en diversas tandas y que se utilizó toda una logística para dicho cometido. Según Pérez, habrían salido de distintas maneras y no solo por el túnel que excavaron, el cual pudo haber sido solo un elemento distractor.

“Es evidente (la complicidad de funcionarios), no podemos faltarle el respeto a la ciudadanía al decirle otra cosa, con el tamaño que tenía el túnel y toda esa cantidad de arena. No puede ser que el personal no haya visto eso, acá probablemente todo el personal que estuvo en estos días está involucrado, no solo el de hoy”, afirmó la funcionaria estatal.

Reiteró que en las celdas de los reos del PCC había electrodomésticos y otros artículos no permitidos en ese tipo de lugares - y que habrían sido retirados con esta fuga-, lo cual ya da la pauta de que hubo corrupción para permitir su ingreso.

Pérez admitió que el origen de todo es la corrupción y que los agentes penitenciarios que fueron cómplices son parte del esquema del crimen organizado instalado hoy día dentro de las cárceles de nuestro país.

“Hoy la prioridad es contener el sistema, evitar este tipo de hechos e implementar las medidas anunciadas”, enfatizó.

Por su parte, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, confirmó que personal de la GEO y de la FOPE se encuentra trabajando en Amambay para tratar de ubicar a los internos fugados, dado que el objetivo a estas horas es la recaptura de los mismos.

“La situación está controlada, no hay conmoción”, refirió, al tiempo de brindar tranquilidad a la ciudadanía y pedir que la gente “haga su trabajo con absoluta calma y normalidad” a partir de mañana cuando se reinicia la rutina laboral.

Igualmente, confirmó que el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se puso a disposición de sus pares de Paraguay para contener la huida de los reos y brindar su apoyo para lo que fuere necesario.

Acevedo anunció que los policías que estaban en el control perimetral de la cárcel de Pedro Juan Caballero serán cambiados y sumariados debido a esta fuga masiva. Asimismo, adelantó que se estará trabajando con gente de la Policía Federal y la Policía Militar del Brasil, así como con Interpol.

El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, también confirmó que todos los militares que estaban haciendo la custodia perimetral de la cárcel fueron relevados y que serán sometidos a una investigación a raíz de este incidente.

De igual manera, otro contingente se encargará de apoyar a la Policía Nacional en esa zona del país para el control aéreo y terrestre, esto siempre para tratar de recapturar a los fugados.

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Arnaldo Giuzzio, también habló durante la conferencia de prensa y recordó que los reos fugados son miembros muy peligrosos del PCC, por ello deberían estar preparados “para cualquier tipo de reacción, inclusive a nivel personal”.

“Muchos de los que estamos en la mesa podemos ser objetivos importantes, pero estamos preparados como para custodiar y precautelar de que hechos como estos no se repitan en el futuro”, indicó al hacer alusión a un posible intento de atentar contra la vida de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional.