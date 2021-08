Anexo C: “No es que si uno chuta y no va al arco ya es un vendepatria”

Como un partido muy difícil describió el asesor en asuntos estratégicos Federico González a la revisión del Anexo C de Itaipú. Señaló que se debe entender si la pelota no va al arco, esto no implica que los representantes paraguayos sean vendepatrias.