El padre de la pequeña relató en entrevista con C9N que el funcionario de la sede de Caazapá les mencionó que no iba a ser posible registrar a la niña con el nombre que eligieron.

“Con sorpresa le preguntamos el por qué y nos dijo que no iba a ser posible porque no se aceptan nombres vulgares. Le pregunto cómo que vulgar y me responde preguntándome cuál es el significado del nombre de mi hija”, expresó el afectado, detallando que el nombre de su pequeña es Alexa Narieli.

El hombre volvió a reclamar al funcionario su negativa y este le respondió que supuestamente su jefa del Registro Civil de Asunción le indicó que el nombre es ‘vulgar’, por lo que no podía inscribir a la niña.

“Supuestamente su jefa le indicó que no se permite el registro de niños con nombres vulgares. Entonces yo le indiqué que le filmaría porque no tiene sentido lo que me dijo. Vuelve a llamar a su jefa, y esta se niega rotundamente a que realice el registro”, contó.

Posteriormente, el entrevistado se comunicó con los encargados del Registro Civil de la capital, y estos le manifestaron que es totalmente descabellada la respuesta del funcionario.

“Me pidieron disculpas porque todo ciudadano tiene el derecho a una identidad, de hecho hay nombres que no se pueden registrar pero no es el caso de mi hija”, puntualizó.

Finalmente, los padres se retiraron de la institución sin poder registrar a su bebé, lamentando lo ocurrido.

La directora de Asesoría Jurídica del Registro Civil, Carmen Ocampo manifestó que todo se trató de una simple confusión y que están buscando a los padres para poder registrar a la pequeña con el nombre que ellos eligieron.

“Hay una disposición legal donde dice que está prohibido para los oficiales registrar nombres que se consideren ridículos o que confundan al sexo, entonces muchas veces se presta a una confusión. Lo que hacemos es explicarle que con el tiempo pueden sufrir bullying y el objetivo es evitar esto, pero se aclaró que esta vez el nombre no es raro”, expresó a diario Extra.