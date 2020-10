El uso de tapabocas no debe suspenderse en esta etapa de la pandemia por coronavirus y las personas que permanecen en lugares cerrados como transporte público, supermercados, bancos y otros deben llevarlo puesto, recordó hoy el Doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.

En su cuenta de Twitter, el titular de la cartera sanitaria reiteró la las mascarillas de tela son lavables y permiten una protección razonable con el uso correcto.

Esta protección debe tener en cuenta para trabajadores de supermercados y despensas, tiendas comerciales, farmacias, estaciones de servicio y otros indispensables.

Los tapabocas lavables no deben reutilizarse sin lavado previo y después de cada uso el lavado correcto es con agua muy caliente y jabón con la aplicación adicional de un desinfectante en aerosol para matar microorganismos.

Mazzoleni puso énfasis en que el público en general debe cubrirse la parte inferior de la cara mientras hace compras esenciales, operaciones bancarias o cuando no pueda evitar estar en lugares cerrados con muchas personas.

Los tapabocas no reemplazan las medidas de barreras y distanciamiento social; y no son eficaces si no se combinan con el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica, advirtió.

Los tapabocas de tela deben: ajustarse bien pero de manera cómoda contra el costado de la cara, sujetarse con cintas o cordones que se enganchan en las orejas, incluir múltiples capas de tela, permitir respirar sin restricciones.

La tela recomendada para tapabocas descartables como el TNT debe tener entre tres y cuatro capas. Los lavables de tela gruesa deben llevar cuatro capas, los de algodón de 600 hilos deben ser de tres capas, los que están hechos de tela de acolchado dos capas (con capa de relleno de fibra sintética).

Los que están hechos de tela de batik (con recubrimiento de cera deberán tener dos capas.

Los tapabocas que se ajustan mejor a la parte inferior del rostro y que están hechos de materiales más gruesos, se desempeñan mejor en el bloqueo de partículas que una tela fina.

El cuidado en el uso también debe seguir siendo el mismo para brindar protección, recordó Mazzoleni.

Se debe tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca al quitarse el tapabocas y desecharlos en bolsas de polietileno bien cerrada y disponerla con los residuos no reciclables.

Deben lavarse las manos inmediatamente después de desecharlos.

Si son lavables, colocarlos en una bolsa antes de guardarlos para su posterior lavado.