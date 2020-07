La consultora MultiTarget S.A realizó durante la tercera semana de junio de 2020 un segundo estudio denominado Barómetro Covid-19 para conocer la percepción de la opinión pública del Paraguay de las acciones emprendidas tanto por el gobierno nacional, así como otros actores sociales, económicos y políticos.

De los 450 consultados, sólo el 15.1% consideró como buena la gestión que lleva adelante el actual ministro de Educación, Eduardo Petta, ante la pandemia del coronavirus, mientras que un 32,7 % la consideró como una gestión regular, un 46% como mala y un 6,2 % no respondió. De los respondientes el 51,8% indicó tener estudiantes a su cargo en algún ciclo de formación educativa, ya sea en el jardín, en la escuela, el colegio o la universidad y el 48,2% manifestó que no tenía en ninguno de los ciclos.

Sobre el total de los respondientes el mayor nivel de valoración negativa se encuentra en el sexo masculino con un 51,6% mientras que un 40.4% del género femenino lo valoró de la misma manera.

Entre las respuestas de valoración positiva el 24 % de las consultadas del sexo femenino valoró positivamente la gestión. La mayor valoración negativa se encuentra en Asunción con el 50% de mala y en el Departamento Central con el 47.5%. En cuanto a la edad de las personas consultadas la mayor valoración negativa se encuentra en las personas de 55 a más años con el 48,3%, seguido de regular en el segmento de 36 a 45 años con el 41% y buena en el segmento de 46 a 55% con un 18.8%.

Por su parte las personas que indicaron «tener estudiantes en algún ciclo de formación» valoró la gestión en un 42.5 % de manera negativa, 37.8 % de manera regular y 12% de manera buena y en cambio los que «no tienen estudiantes en algún ciclo educativo» lo valoró de manera negativa en un 49.8%, regular 27.1% y buena en un 18.4%.





SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES

El 69.8% de los consultados del total de la muestra indicó estar de acuerdo con la suspensión de las clases presenciales para evitar la propagación del coronavirus, el 20% manifestó no estar de acuerdo y el 10.2% indicó que debiera combinarse el modo virtual y presencial. Entre las zonas donde se vislumbró mayor nivel de aprobación a la decisión es en la ciudad de Asunción con el 74.1%, el Departamento Central con el 70.7% y el resto del país con el 60%. Esta decisión fue mejor valorada entre las mujeres con el 80.4% y en cambio en el género masculino sólo el 59.1% la valoró positivamente.

Por su parte los consultados que manifestaron tener a su cargo estudiantes indican en un 75.1% estar de acuerdo con esta decisión y en un 64.1% los que no tienen.

Mientras que el 41.3 % del total de consultados manifestó estar de acuerdo que todas las clases se realicen de manera virtual y sólo un 24% manifestó no estar de acuerdo y un 34.7% no manifestó su opinión al respecto. Esta decisión es mayor valorada entre las personas que indicaron tener niños en edad de estudio con un 53,6% de aprobación a diferencia de los que manifestaron no tener niños en edad de estudio y solo están de acuerdo con la decisión en un 28.1%.

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LOS PADRES

El 21.5% de las personas consultadas que indicaron tener estudiantes a su cargo manifestaron como una de las preocupaciones sobre esta metodología de enseñanza sea que posiblemente los padres no están preparados o capacitados para esto, el 20.2 % manifestó la preocupación por la falta de capacitación de los docentes para este tipo de enseñanza virtual, el 17.6% les preocupa la conectividad a internet, el 15% el poco aprendizaje que se puede dar en los niños, el 10.7% considera que el tiempo de clases de 2 horas no iguala a 6 horas de clases presenciales , y sólo el 10.3% de los consultados indicó que no le preocupa nada al respecto.

Entre otros de los aspectos que indicaron tener algún tipo de preocupación se citan: la poca explicación de los docentes en este tipo de clases clases (7.3%), el costo elevado del Internet y estar conectado (6,9%), la desorganización del MEC (4.7%), el exceso de tareas (4.3%), la falta de control de las tareas realizadas (4.3%), y la posible consecuencia de este tipo de enseñanza en una futura sociedad mediocre (3.4%) entre otros puntos.

El Barómetro Covid-19 forma parte de la iniciativa global que lleva adelante WAPOR – Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública del cuál nuestra empresa forma parte y busca dar una respuesta a 20 ejes de indagación para mejor comprensión de la percepción ciudadana de la coyuntura nacional, el cambio de hábitos y actitudes a raíz de la crisis sanitaria. Cada miembro WAPOR elabora sus propias metodologías e instrumentos de investigación en cada uno de los países en donde desarrollarán sus estudios.