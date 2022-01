Ya es inhumano trabajar dentro del edificio con más de 40 grados todos los días, señalaron los funcionarios quienes vienen soportando desde hace años los intensos calores.

Pero lo más grave es que la situación no es de ahora, sino que desde hace cuatro años que el sistema de aire acondicionado no funciona y pese a los reiterados pedidos realizados para que se solucione, no existe respuesta.

El edificio del Poder Judicial de Luque es una construcción nueva, pero ya cuenta con este problema que hace no solo los funcionarios padezcan los intensos calores, sino que toda la gente que llega al sitio para los trámites.