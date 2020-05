En entrevista con Unicanal, Ignacio Pidal sostuvo que recibió una amenaza a través de una llamada de un número telefónico privado. “He recibido amenazas diciéndome que cierre la boca si quería mantener a salvo a mi familia. Esta entrevista casi no la hago porque mi esposa no quiere que hable más. Yo tengo temor. No tenía guardias, hoy tengo dos guardias en casa. Mi esposa, mi familia están muy temerosos. Cambió 180 grados mi vida”, dijo.

En el programa la Caja Negra, indicó que esta situación se da luego de contar cómo se dio el gran negociado con los insumos médicos traídos de China.

En ese sentido relató que antes de la primera licitación en el marco de la pandemia, desde el Gobierno se contactaron con él para que sondee los precios que estaban en el mercado en ese entonces. Primero se reunió con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a quien recomendó que alquile un avión para traer los medicamentos porque en otros países estaban reteniendo las cargas. “Como mis productos yo los vendo en China, ellos me piden ayudar. Y les hice el sondeo del precio del producto en China, para que puedan comprar mejor”, agregó.

Luego se contactó, según cuenta, con Mónica Seifart, asesora jurídica de la Presidencia, para que haga el vínculo con “Beto” Melgarejo, entonces titular de la Dinac, porque esta institución se iba a encargar de traer los insumos. Aclaró que Seifart es conocida suya a través de su marido.

Pidal indicó que fue citado a una reunión en la Dinac, donde se encontró con Melgarejo, Raúl Silva y Gerardo Peyrat. Dijo desconocer por qué estas dos últimas personas participaban del encuentro, atendiendo que no formaban parte del plantel del instituto.

“Me comprometí a conseguir los productos, cosa que conseguí pero no tenía los documentos. Las camas conseguí a US$ 110 y Beto Melgarejo me pidió luego que facture a US$ 200. Le llamo a Mónica Seifart a contarle lo que me pidió. Desde ese momento ya no me hablan más. Cuando no quise entrar en su jueguito, me dejaron de lado. Por suerte tengo negocios con otros países, no dependo de la venta aquí. Yo solo quería ayudar. Yo no me voy a prestar a ninguna sobrefacturación, yo no soy así. Es mi palabra contra la de ellos”, lanzó.

Remarcó que el problema no es el método de compra, sino que la sobrefacturación para estafar al Estado paraguayo. Aclaró que esto se orquestó por fuera del Ministerio de Salud Pública, al cual le vino de arriba la orden de ejecutar la compra ya toda organizada.

“Tengo conocimiento de que Edgar ‘Beto’ Melgarejo, Raúl Silva y Gerardo Peyrat manejaron las compras. Imagino que Salud estaba también en conocimiento de los precios, no adquirieron a ciegas. Alguien de Salud tuvo que ayudar para hacer las compras. Yo les hice una lista toda traducida de los productos y los costos estimativos”, dijo no obstante.

Sobre la incursión del clan Ferreira, que finalmente trajo los insumos sin reunir las especificaciones requeridas en el pliego de bases y condiciones, el entrevistado sostuvo que los cabecillas del negociado necesitaban de una empresa que ponga el dinero para traer los productos. “Me dijeron que Raúl Silva le invitó al empresario Justo Ferreira, pero no me consta eso”, agregó.

QUIÉN ES RAÚL SILVA

El abogado Raúl Silva Busto, es secretario del Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá. Según contó, el propio presidente Mario Abdo le pidió que vaya a ayudar al Ministerio de Salud con las compras en el marco de la pandemia.

A finales del año pasado, a Silva se lo acusó de ser la posible cabeza de un equipo paralelo de seguridad del Gobierno para ejecutar un supuesto espionaje a los adversarios. Tanto él como el Gobierno negaron tal situación.