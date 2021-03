En el Ministerio de Hacienda no se tiene una estimación del monto que se necesita para adquirir las vacunas contra el COVID-19. Quedan nada más que US$ 30 millones de los 230 del remanente del Fondo de Emergencia. En caso de ser necesario, analizan recurrir a organismos multilaterales.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, detalló a Universo 970 lo tratado este viernes en la reunión del Equipo Económico Nacional (EEN) en el Palacio de Gobierno, donde también participaron el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el canciller nacional, Euclides Acevedo y autoridades del Ministerio de Salud.

Llamosas indicó que se realizó una evaluación de la coyuntura económica y fiscal, además del monitoreo del plan de recuperación en el marco de la crisis sanitaria.

El pedido del presidente fue el de reforzar el acompañamiento para la gestión de compras de insumos, medicamentos y vacunas.

En ese sentido, el titular de Hacienda comentó que el presupuesto del Ministerio de Salud es de aproximadamente US$ 1.000 millones, en donde están incorporados US$ 230 millones remanente del Fondo de Emergencia.

Al respecto de ese monto, Llamosas indicó que dichos recursos ya están comprometidos para el financiamiento de insumos, medicamentos y pago del personal adicionado para la pandemia.

Entre los US$ 230 millones, US$ 40 millones son los que fueron asignados para la compra de vacunas contra el COVID-19, de los cuales US$ 10 millones ya fueron entregados al Fondo de Inversión Ruso para la adquisición de las dosis de Sputnik V, quedando de esta manera unos US$ 30 millones.

El ministro aclaró que no tiene aún estipulado cuánto es el monto que se necesitará para adquirir las vacunas que necesita nuestro país, no obstante, sostuvo que ya se prevén líneas de contingencias a través de organismos multilaterales.

Sobre el punto, precisó que ya son préstamos aprobados para nuestro país para áreas sociales (construcción de viviendas, rutas, etc.) y que serían redireccionados para la compra de vacunas.

Además, aclaró que los presupuestos pueden ser reprogramados o modificados, sujeto a las negociaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Salud con los diferentes laboratorios para la adquisición de vacunas.