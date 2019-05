El Hospital Ingavi de IPS, en la ciudad de San Lorenzo, está terminado casi en su totalidad. Pero no puede ser aún habilitada por un "pequeño" detalle: no está conectada al sistema de desagüe cloacal, un fardo que el ente previsional le tira al MOPC.

Es una obra culminada, lo simpático es que no se puede conectar al sistema cloacal para que se pueda habilitar el hospital, porque el MOPC no culmino el trabajo de desagüe cloacal”, señaló a la 1330 AM el arquitecto Gustavo Massi, Director de Infraestructura del IPS.

Señaló que la obra en cuestión, que implicará un importante descongestionamiento del hospital Central, se culminó en un tiempo que en Paraguay puede ser considerado récord: en un un año.

El nosocomio en cuestión, iniciado durante el gobierno anterior, tendrá igualmente una construcción anexa: un centro de rehabilitación física que tendrá modernos equipos, y será según el arquitecto Massi, la envidia de otros hospitales del país,

“Estamos probando los ascensores, los generadores, aire acondicionados, el sistema de prevención contra incendios. Tendrá tecnología de punta”, subrayó el alto funcionario de la previsional.