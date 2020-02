A criterio del Ing. Luis Recalde, clausurar el zoológico de Asunción y liberar a los animales no es una solución viable debido a las complejidades que ello implica. Su propuesta apunta a reformular el concepto del lugar y adaptarlo al modelo mundial de conservación e investigación.

El Ing. Luis Recalde, conocido en Twitter como Drunken Forest, señaló que, a nivel mundial, los zoológicos hoy día cumplen con tres misiones fundamentales: conservar, investigar y educar.

En el caso puntual del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, cuestionó la forma poco profesional en la que está siendo manejado, al punto de no contar -por ejemplo- con un programa de conservación o de intercambio con otras entidades.

En su tweet, el especialista hizo énfasis en que el cuerpo de la elefanta Maia fue simplemente enterrado en una fosa, sin siquiera permitir hacerle una necropsia participativa con estudiantes de Veterinaria o conservarlo con fines educativos o científicos. Al respecto, mencionó que la piel, algunos órganos y hasta el esqueleto podrían haber sido guardados para este cometido.

Recalde afirmó que ésta era la única y última oportunidad para que los alumnos de la citada carrera puedan conocer con sus propios ojos cómo es un elefante, algo que dentro de la profesión puede tener un valor muy importante.

Cuestionó que no exista mucha apertura desde el zoológico capitalino para hacer trabajos de investigación y conservación, tal y como ocurre en otras partes del mundo. “Como que no está en la cultura de que esto tiene que servir para algo, se pone como que están ahí porque son animalitos lindos y no se busca ir más allá”.

El experto destacó a otros zoológicos y refugios en nuestro país donde existen programas de esta índole, como por ejemplo en el de Itaipú Binacional y el de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

“No hay una visión del siglo XXI de que realmente esto sirva para algo. Acá en el zoológico alguien se va, mira los animales y luego se vuelve a ir, no recibe ninguna explicación de qué es lo que vio”, puntualizó.

Recalde manifestó que este es el modelo viejo de zoológico que actualmente se está eliminando en el resto del mundo, cambiándolo por otro en el que el concepto utilizado apunte al bienestar animal además de la investigación, la conservación y la educación.

A su criterio, clausurar el Zoológico de Asunción y liberar a los animales -tal y como plantearon algunas personas en los últimos días tras la muerte de Maia- no es una solución viable porque para eso se tiene que hacer un trabajo bastante extenso y complejo, no solo con los ejemplares sino con el proceso de liberación en sí, además de que los profesionales a cargo tienen que recibir una formación previa.

“Es una propuesta al populismo eliminar el zoológico”, sentenció.