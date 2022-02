El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó sólo conjeturas en su escrito ante la Seprelad, pese a que esta institución no tiene facultades para recibir denuncia alguna. Esta jugada sería para evitar ser denunciado por denuncia falsa si es que lo hacía ante el Ministerio Público.

El abogado Ricardo Preda, representante legal de Horacio Cartes, indicó en el programa La Caja Negra (Unicanal) que el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, partió de meras conjeturas para hacer su denuncia ante la Seprelad contra su cliente, al ver las declaraciones juradas del exmandatario y suponer que cometió delitos.

Recordó que entre las atribuciones de la Seprelad no figura la de recibir denuncias o investigar hechos punibles, situación que Giuzzio pretende que sí lo haga, violando la ley vigente. “Requiere a un órgano incompetente que realice actos investigativos, cuando la Seprelad es una unidad de inteligencia financiera, su ley así lo establece de manera expresa”, explicó.

También refirió que el denunciante da las pautas a la institución de cómo investigar el caso, trasgrediendo totalmente la ley orgánica y las recomendaciones internacionales.

Preda sostuvo que en la práctica Giuzzio no hace esta denuncia a título personal, porque el cargo de Ministro del Interior es uno muy relevante dentro del Poder Ejecutivo e incluso es esta autoridad la que regula vía decretos, junto con el Presidente, los nombramientos en la Seprelad. “Nos cuesta creer que haya una independencia. No confiamos en la independencia de esta institución”, agregó.

Ahondó que le consta que la Seprelad no es de fiar, porque hace valoraciones sin tener en cuenta todos los detalles. “Tuve casos en los que mis clientes fueron imputados pero luego sobreseídos, porque, por ejemplo, desde la Seprelad alegaron que no podían justificar una propiedad, pero no tuvieron en cuenta que en realidad fue una herencia”, ejemplificó. En otro caso vio que gran parte del informe de inteligencia tuvo como fuentes a medios de comunicación, algunos digitales. “Se hacen afirmaciones en base a publicaciones de medios cuando que una unidad de inteligencia debe basarse en una investigación propia”, criticó.

“El escrito de Giuzzio también tiene muchas de estas conjeturas”, aseguró Preda.

Por otro lado, el letrado señaló que sospechosamente, una semana antes de hacer su denuncia, Giuzzio anunció públicamente durante una entrevista que iba a hacerla ante el Ministerio Público. “Finalmente no hizo esto, porque si presentaba su denuncia ante el Ministerio Público y miente conscientemente, se expone al delito de denuncia falsa y ser investigado. Si se discute que su denuncia puede o no ser falsa pero sus acusaciones son temerarias (miente de manera irresponsable), se le hará pagar a él las costas del proceso”, reveló Preda.