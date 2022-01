La semana pasada recibieron 21.500 llamadas para solicitar el hisopado, de esas el 60% eran por motivos de viajes, personas que llegaban del exterior y otras que iban a salir y el resto del 40% eran por síntomas o contactos con contagiados.

Pero la doctora explicó que se está dando prioridad a las personas que tienen síntomas, pero que eso no se puede corroborar vía telefónica por lo que se pide a los que llaman que sean sinceros y no mientan para no sacarle el turno a una persona que si puede estar enferma.

También apuntó la Dra. Meza que si uno pide turno tiene un plazo de dos días de espera debido a que existe mucho requerimiento de test.