Carlos Mendoza, abogado de la teniente Carmen Quinteros, sostuvo que la militar ya no accionará más y cumplirá con la mitad de su condena, luego de haber recibido un indulto parcial del presidente Mario Abdo Benítez.

Si bien consideró que la condena de arresto a la teniente Carmen Quinteros ya prescribió, el abogado Carlos Mendoza indicó a la 970 AM que no presentará ningún tipo de recurso en contra. “Ya no corresponde más porque pasaron tres años”, resaltó.

“Ella me dijo que no quería hacer ningún acto y cumplir nomás ya la condena de 22 días de arresto. Ella sigue siendo militar”, dijo el letrado, no sin antes cuestionar duramente la sanción impuesta a su cliente.

Ayer, el presidente Mario Abdo Benítez otorgó medio indulto a la militar que fue condenada por un acto de indisciplina al reclamar que le permitan hacer uso de su derecho de lactancia materna.