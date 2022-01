“El 2021 fue mucho más duro de lo que fue el 2020. El 2022 para muchos epidemiólogos, hay altas chances de que sea el último año de la pandemia”, señaló el Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de Salud en situación de permiso, durante una entrevista a Paraguay TV.

Sequera explicó que a pesar de la aparición de nuevas variantes y nuevas olas, un factor fundamental es que muchos ya cuentan con inmunidad natural, reforzada con la protección que ofrecen las vacunas.

“La gravedad y el daño de lo que puede hacer la pandemia, depende mucho de nosotros. Hoy tenemos las vacunas y eso es fundamental”, señaló.

El epidemiólogo instó a estar preparados en caso de que contagiarse. Sostuvo que lo ideal es estar vacunados, bajar de peso y controlar la diabetes o problemas cardiovasculares, que a lo largo de la pandemia fueron los principales factores de riesgo.

"Lo ideal es que nos vacunemos todos antes de ese invierno para que la inmunidad nos cubra el periodo de la epidemia, que es lo que hacemos con la Influenza", subrayó.

Sobre las restricciones ante el avance de la variante ómicron, dijo que países como Israel están dejando de lado dichas medidas, pero con una población totalmente inmunizada, inclusive con una cuarta dosis.

"Si entendemos el concepto de que el vacunado también contagia, tendríamos que hablar o no del pase sanitario, hay que discutir como sociedad ante esta evidencia", precisó.

Manifestó además que las autoridades sanitarias deben ser creativas para lograr que aquellas no vacunados, se apliquen las dosis. "Viendo lo que está ocurriendo, si uno está vacunado reduce las formas graves de la enfermedad, vos estás vacunado y es muy probable que no te vas a internar y que no vas a morir", indicó.