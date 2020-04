Adilson Dobler Webber fue imputado por violación de la cuarentena sanitaria. Sucedió en colonia Naranjito, distro de San Rafael del Paraná, departamento de Itapúa.

“No sé qué hacer, agarré el virus, estoy con fiebre, creo que voy a morir, pero antes voy a pasarle a todo el mundo”, escribió Adilson Dobler en su cuenta de Facebook.

La fiscal de María Auxiliadora, Noemí Insfrán, dispuso la detención del joven y corroboró que no se encuentra enfermo y que solo realizó la publicación para fastidiar al vecindario, ya que no se lleva bien con los lugareños. No obstante solicitó que sea puesto en aislamiento.

El hombre se arrepintió y a través de su cuenta pidió disculpas, aclarando que en realidad no tiene el virus, sino que simplemente estaba muy nervioso y harto de que todos lo traten de drogadicto.