A través de su cuenta de Twitter, la senadora Georgia Arrua sentó postura en relación al proyecto de ley que plantea postergar las elecciones municipales y partidarias, así como prorrogar el mandato de las autoridades por un año.

La propuesta, planteada este miércoles por su colega Enrique Riera (ANR), busca posponer la realización de los comicios para elegir nuevas autoridades municipales, en atención a la actual epidemia de coronavirus y el consecuente impacto que ello acarrea.

Para la parlamentaria de Patria Querida, este puede considerarse como un “proyecto oportunista e inconstitucional” ya que “daña la base del régimen democrático y representativo, viola el principio de soberanía popular y derechos de los electores que eligieron a sus representantes para un período predeterminado”.







Arrúa se basa en el Art. 3 de la Constitución Nacional que señala que “la soberanía reside en el pueblo” y en el Art. 118 que establece que “el sufragio es derecho, deber y función pública del elector”. En vista a estos puntos, sostiene que los electores otorgaron un mandato para 5 años y no para 6.

“El Congreso no puede prorrogar el mandato de las autoridades electas, NO tiene el poder para hacerlo, ESE PODER RESIDE EN EL PUEBLO. Además este es un tema que no tenemos porque abordarlo ahora cuando el país y la gente tiene otras urgencias”, reza el tweet.

La postura de la senadora “Nani” Arrúa generó reacciones negativas entre los usuarios de la red social, quienes cuestionaron el hecho de que siga pensando en las elecciones municipales con la coyuntura actual del coronavirus. Incluso, hubo quienes la tildaron de “egoísta” a raíz de este tema.