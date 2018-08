Ayer en horas de la madrugada se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda rural ubicada en la zona de Espajín, distrito de Horqueta, a unos 4 km del centro de la ciudad.

El fiscal Celso Morales comentó a Radio La Unión que pudieron realizar la intervención en base a informaciones manejadas por agentes del Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

En el lugar se detuvo a unas tres personas identificadas como Damián Gavilán Cohene (39), Liza Carolina Segovia (23), junto con un menor de 16 años.

Durante el operativo fueron incautados 4 kg. de marihuana prensada, 6 kg. de marihuana picada, 432 gramos de hachís distribuida en tocos, además de armas de fuego, dinero en efectivo, dos aparatos celulares y uniformes camuflados de uso militar.

Morales señaló que en la vivienda también hallaron varias fotografías y recortes periodísticos alusivos al Che Guevara. A su criterio, alguna de los detenidos podría tener algún tipo de admiración por el célebre personaje revolucionario, aunque sostuvo que en esa parte del país “llama la atención” este tipo de hallazgos debido a una posible vinculación con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Estos objetos en esta parte del país no pueden pasar desapercibidos, hay que darles la importancia que se merecen. Todos sabemos que tanto el EPP como el ACA a lo mejor están todavía por la zona. Hay gente que no se conoce su nombre y pueden ser elementos activos de logística. No podemos descartar”, puntualizó el representante del Ministerio Público a la R800 AM.

De momento, dijo que no puede descartarse un posible vínculo de los detenidos con el grupo terrorista que opera en la zona norte, aunque manifestó que primeramente harán las investigaciones pertinentes para tener mayor precisión.