El diputado Carlos Rejala resaltó que la renegociación del Anexo C debe ser transparente, participativo y sin secretos al pueblo.

El diputado Carlos Rejala (Hagamos), quien lleva adelante, en sus redes sociales, la campaña “Herencia Nacional”, sobre la necesidad de transparentar y que todos los paraguayos tengan representación en la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú, celebró el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Paraguaya sobre la necesidad de un diálogo nacional y un gran consenso sobre el camino a seguir para el desarrollo del país mediante el bono energético que significa la binacional.

“Celebro el pronunciamiento de los obispos que piden patriotismo, compromiso y participación de todos los sectores en la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú, sin dejar de lado a nadie. Desde mis redes sociales inicié una campaña sobre el particular llamado Herencia Nacional donde buscamos que la gente se informe, participe y entienda qué es lo que nos estamos jugando como Nación en la renegociación. Este es un tema fundamental que no tenemos que dejar de lado en ningún momento, pese a las vicisitudes que a veces nos quieren desviar la atención”, señaló.

El diputado aseguró que el pronunciamiento de la Iglesia significa mucho para el país porque deja muchas reflexiones, principalmente a los actores políticos, entre ellas, que no se puede hacer ninguna renegociación de forma secreta o dándole la espalda a la gente.

“Consenso, diálogo, participación, involucramiento, transparencia, bien común, oportunidad para todos, son algunos términos que el gobierno debe entender y masticar para legitimar este proceso de renegociación, tal como lo pide la Iglesia. Mi posición es que el gobierno no tiene la capacidad de renegociar, y está demostrado, por lo que me parece oportuno y de gran valor lo que piden los obispos, que es la participación de todos los sectores, un gran diálogo en pos del consenso hacia un bien común para todos. El contenido del documento deja muchas reflexiones, principalmente para la clase política de no dar la espalda al pueblo en este tema,”, indicó.

De la misma manera, comentó que seguirá con su campaña en redes sociales buscando sobre todo la transparencia y el involucramiento de los jóvenes a esta causa que se llama “Herencia Nacional”.