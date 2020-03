“El auxilio que como Estado se le va a prestar es como un recurso a ser destinado a cubrir los salarios de los trabajadores, o para el refinanciamiento de deudas, tratamientos especiales por los servicios de electricidad, telefonía y agua", recalcó.

Advirtió en que la intervención del estado pierde totalmente sentido si es que el equilibrio financiero de las empresas va a ser despedir gente, "el Estado debe intervenir de forma a evitar los despidos, el factor de equilibrio financiero jamás puede ser la desvinculación de empleados. La defensa de la fuente de trabajo es nuestra posición".

Insistió en que este es un momento en el que se debe garantizar que los empleados no perderán sus empleos y señaló que el Frente Guazú está ultimando detalles sobre el proyecto de Ley que prevé un apoyo económico de G. 1 millón a unas 1.300 familias, cerca de 3.000.000 de trabajadores cuentapropistas, pequeñas y medianas empresas.

El senador Enrique Riera, de la ANR, manifestó que la propuesta de su colega luguista es atendible. "Habrá que plantear muy bien de modo a que la normativa no sea una promoción al ocio, promoviendo o apoyando que continúen las actividades o el trabajo, el proyecto es viable. El salario universal es una herramienta que se prevé para casos muy específicos y en las circunstancias que estamos yo creo que es totalmente aplicable; en su momento lo analizaremos y si es sustentable vamos a acompañar”, comenzó diciendo el legislador colorado.

Luego manifestó que la situación va para rato y que se deben tomar determinaciones oportunas y bien planificadas, “cuidando que el proyecto no se preste a ningún tipo de corrupción al momento de su aplicación, planificando adecuadamente, segmentando las necesidades de la población que va a recibir el aporte considerando que no todos necesitan lo mismo; esto va para rato, algunos dicen que 1 año y que necesitaremos otro para recuperarnos, así que algo tenemos que hacer para que la maquina no pare. Se tienen que solucionar las necesidades básicas de los sectores sociales más vulnerables porque la democracia debe ser sostenida”.

También se refirió a las pequeñas y medianas empresas que necesariamente deben ser asistidas por el estado pero también pensar en la reconversión de sus producciones, “es uno de los más afectados, sin dudas, yo creo que deben tomarse decisiones referentes a créditos blandos a largo plazo, prever un tiempo de gracia para las devoluciones de los fondos. Aquí la cuestión es la planificación para evitar cualquier posibilidad de torcedura de las propuestas de solución, los pequeños y medianos emprendimientos deben observar si su producción es lo que la gente necesita consumir y si procede, no hay que resistirse al cambio ya sea de rubro o de producción”.

Riera expresó que hoy es tiempo de estar juntos y evitar que prevalezcan los intereses personales, políticos o económicos, “la democracia hoy nos convoca para que cada uno aporte para enfrentar esta crisis, es tiempo de mirar los objetivos nacionales por encima de los individuales. Hay que pensar en tres ejes que podrían ser considerados, por un lado, potenciar la agricultura familiar campesina, promover el retorno al campo de aquellos que migraron a las ciudades y reconvertir las Mipymes”.