En imágenes de video se observa como la mujer es cargada por dos hombres, quienes la ingresan dentro del Hospital de Hernandarias debido a que se encontraba en pleno trabajo de parto.

La paciente fue llevada de esa manera, ya que el centro asistencial no contaba con camillas disponibles. En ese momento, la mujer dio a luz y su bebé cayó al piso, según denunciaron los familiares.

Terrible: Bebé cae del vientre de su madre.



La mujer llegó hasta el Hospital Distrital de Hernandarias en trabajo de parto y estaba siendo trasladada por dos hombres, a falta de camilla según la denuncia, cuando el bebé nació y cayó al piso.#C9N pic.twitter.com/sJ8HgK3z8O — C9N Paraguay (@C9NParaguay) September 14, 2021

Don Gabriel Guillén, padre del recién nacido, mencionó que primero fue hasta la sala de urgencias para pedir una silla de ruedas, pero en el lugar no había ningún personal de blanco.

“Agarré la silla de ruedas, vi que una partecita de la cabecita del bebé que ya estaba saliendo y unos cuantos señores que estaban ahí me ayudaron. No sabíamos dónde le íbamos a poner porque no había camillas, ahí fue cuando se cayó”, expresó el hombre.

Detalló que tras lo ocurrido, los doctores se acercaron y rápidamente levantaron al recién nacido. “No era tanta la altura, no le pasó nada. Gracias a Dios salió todo bien y está sanito de milagro”, afirmó.

Finalmente, Don Guillén apeló a la solidaridad de la ciudadanía, ya que son de escasos recursos y su hijo necesita pañal y leche. Los que deseen colaborar con la familia pueden comunicarse al 0981 106-392.