La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) resolvió no liberar los horarios de los buses los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, durante las festividades de Caacupé. Tampoco expedirá los permisos especiales a las unidades de transportes que no son permisionarias.

En comunicación con la radio 1000 AM, el director de la Dinatran, Juan José Vidal, confirmó que por este año decidieron no liberar los horarios de los buses, ya que el objetivo es no aglomerar personas en el transporte público de pasajeros.

Tampoco se expedirán permisos especiales a las empresas no permisionarias, con el propósito de evitar que la Villa Serrana se vuelva un foco masivo de contagio del coronavirus.

Vidal explicó que esta decisión fue adoptada luego del pedido del Obispado de Caacupé de no liberar los horarios ni dar los permisos especiales a los buses que no están regulados por la Dinatrán, ya que se busca evitar la aglomeración de personas en la Basílica de Caacupé.