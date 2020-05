Gran movimiento se registra en el Mercado N°4 sobre la Avenida Rodríguez de Francia, a cuatro días de la implementación de la Fase 1 de la “Cuarentena Inteligente”. No obstante, la habilitación de estos comercios no está establecido en este período.

Con el inicio de la Cuarentena Inteligente, muchos vendedores del Mercado 4 aprovecharon para reabrir sus puestos de ventas de frutas, verduras, remedios yuyos, alimentos, entre otros, para la atención al público.

Sin embargo, las calles de ingreso y de salida del populoso mercado, fueron clausurados por la Policía Nacional de Asunción, como medida para evitar la masiva circulación tanto de buses como de personas y que no se registre aglomeraciones.

El pedido de los comerciantes, es justamente, que dichas calles sean desbloqueadas y permitan el tránsito de buses, para que puedan vender sus productos, porque según ellos, ya no cuentan con alimentos en sus hogares.

Además, manifestaron que la ayuda del Gobierno no llegó para todos, y en ese sentido, se ven obligados a retornar a las calles pese a no contar aún con la autorización correspondiente, con relación a las Fases de la Cuarentena Inteligente.

“No hay colectivos, no hay ventas y tenemos criaturas que mantener. Acá no hay colectivos, no hay gente. Desde el inicio de la Cuarentena ya no había más nada y ahora apenas pan

llevamos y esa ayuda G. 500.000 a nosotros no nos dieron”, expresó a GEN y Universo 970 AM, una vendedora afectada.

La misma queja presentó también Doña Leoncia, vendedora de remedios refrescante.

“Está mal nuestra situación porque no vendemos, porque no pasa el colectivo. Yo quiero saber por qué atajan los buses, queremos que la gente venga para que podamos vender. Nosotros somos pobres y tenemos que procurar, no tenemos otra cosa que hacer”, puntualizó.

Mercado 4 cumple 78 años

Hoy el popular Mercado 4, cumple 78 años en plena pandemia. No obstante, locales dentro de las galerías Bonanzas, entre otros, permanecen cerrados.