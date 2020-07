Ayer, Marcelo Romero Caballero, cuñado del policía que mató a toda su familia, y la periodista Leticia Acosta, quien es vecina de la familia, mencionaron que horas antes del crimen el oficial Isidro Casco Salinas llamó a sus camaradas para alertar un supuesto robo en su vivienda, allí lo encontraron “volado” y con dos armas, pero sus colegas no lo llevaron, sino que intentaron calmarlo y posteriormente lo dejaron en el sitio. Luego de una hora, este uniformado fue a la casa de sus víctimas a ultimarlas.

Con respecto a ese tema, el suboficial superior Javier Valenzuela explicó que tras la llamada de auxilio por el sistema de 911, fue uno de los intervinientes junto con dos uniformados más.

Detalló que dicha llamada fue registrada bajo el código 250 “robo domiciliario” y solicitaron el número telefónico de la persona que realizó el pedido de ayuda.

«Al llegar a la casa fuimos recibidos por el oficial Isidro Casco. Él nos dijo que escuchó ruidos en su patio, verificamos todo y no encontramos nada. Yo personalmente no vi nada, él se encontraba lúcido, no percibí ningún aroma raro y no presentaba anomalías por así decirlo”, expresó en contacto con 1020 AM.

Al ser consultado si el uniformado portaba armas en ese momento, sostuvo que pecaría de mentiroso al decir que Casco tenía armas en su mano. “No tenía nada, tenía las manos en el bolsillo y auriculares. Eso es lo que noté por él”, especificó.

Asimismo, explicó que el oficial Emilio Yegros, camarada del autor del múltiple crimen, fue quien guio al grupo de agentes policiales hasta la casa de Casco.

La fiscal Carolina Martínez abrió una causa contra personas innominadas por omisión de auxilio, luego de las declaraciones realizadas por familiares y vecinos de la familia asesinada en Capiatá.

Mencionó que ya retiró el informe registrado a las 2:35 de la madrugada en la Subcomisaría 59 San Miguel de Capiatá, donde los agentes dejaron constatado que fueron hasta el domicilio de su colega luego de que este llamara al sistema 911 para alertar un intento de robo en su vivienda. Los intervinientes alegaron que no encontraron ninguna novedad allí y fueron de vuelta a su base.

La fiscal agregó que también pedirá un informe al 911. En los informes no se dejó constancia de que el agente estaba “volado”, tal como denuncian los familiares y vecinos.