El acta de resolución del Consejo de Administración del IPS indicó que Pedro Halley queda desvinculado en su carácter de funcionario de la institución.

De acuerdo al documento publicado este viernes, la gerencia de Prestaciones Económicas del IPS, estará a cargo de la Ing. María Cecilia Rodríguez.

En comunicación con el canal GEN, Halley mencionó que hasta el momento nadie se comunicó con él para informarle sobre su destitución. “Estoy esperando que tenga alguien el coraje de llamarme a decirme ‘Por esto te saco’”, sostuvo.

Por su parte, la Dra. Estela González, sindicalista del IPS, mencionó a la 800 AM que “es una locura” lo que está haciendo el presidente de la institución, Dr. Vicente Bataglia, en sacarle del cargo a Halley.

“Se va desatar mucho más aún luego de esto y ojalá el Dr. Pedro Halley encabece la lucha”, agregó la sindicalista.

LA POSTURA DE HALLEY SOBRE EL FALLO DE LA CORTE

Días atrás, en entrevista con el programa Fuego Cruzado del canal GEN, Halley había ratificado se podría ocasionar un descalabro a los fondos jubilatorios tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de 126 marinos mercantes, quienes exigen cobrar sumas siderales, por encima del límite de la ley.

“Desde el punto de vista técnico, porque no me interesa el discurso político de tranquilizar a la gente, a mi me preocupa advertir la realidad que se tiene. Acá tenemos una amenaza real, es un gasto imprevisto enorme que cambia el modelo del propio sistema pensional”, declaró Halley.

Agregó que el impacto de esta decisión se tendrá dentro de 5 años. "Nuestra función es contarles a todos cómo se está administrando el dinero. Hay un peligro y no quiero entrar en eso de dar tranquilidad y luego dar el mazazo", subrayó.