La abogada Olga Paredes hizo uso de su derecho a réplica, la cual transcribimos a continuación:

Al Diario HOY y a la opinión pública en general.

Yo, Olga Paredes, abogada y licenciada en trabajo social; en virtud del derecho a réplica que se consagra en el Art. 28 de la Constitución Nacional y se reglamenta en la Ley 1262/87, vengo a expresar cuanto sigue:

En fecha 8 de Julio del corriente, el Diario HOY publica “¿Quién es Olga Paredes? La joven que habría adulterado la escena del crimen de Rodrigo Quintana”. En relación al título de la noticia, aclaro que yo no altere ni agregué ningún elemento a la escena del asesinato cometido contra Rodrigo Quintana y contra todos los que estuvimos esa noche cuando el ataque de la policía al local del PLRA. Estoy a disposición del Ministerio Público para lo que hubiere lugar.

Así mismo, en la noticia, se hace un collage de siete fotos mías. Me hubiera gustado que La Nación revise su propio archivo para publicar fotos mías, por ejemplo esta noticia que dice: “Paraguaya se destaca en beca: Estudiante en EEUU, Brasil y España. Quedó como primera participante de entre 5000 jóvenes latinoamericanos”, que yo publiqué en mi Instagram en agradecimiento a La Nación en fecha 16 de Enero de 2016.







Aclaro que en otra de las fotos publicadas se me ve con Hugo Rodriguez, ex Embajador norteamericano, a quien lo conozco porque fui becaria de la Embajada de Estados Unidos. Es de mencionar que durante su gestión el Señor Embajador se solidarizó con el PLRA por el atropello sufrido por parte del gobierno de Horacio Cartes.

En dicho artículo acusatorio, además se describe mi cercanía con Efrain Alegre y Luis Alberto Wagner (somos del mismo partido) y se aduce que por “por el cupo de Wagner” asumí el cargo de Directora de Juventud la Municipalidad de Asunción.

Quiero contar a la ciudadanía mi currículo para que no tenga dudas de mi capacidad profesional cuando me desempeñé en el mencionado cargo, resumidamente: Fui egresada con honores de Derecho (4.8) y Trabajo Social (4.49) de la UNA. Gracias a una beca de la OEI cursé un postgrado en políticas de juventud y de la FLACSO, una maestría en ciencias sociales. Estudié en España, Estados Unidos y Brasil, una especialización en función pública. Tengo publicaciones científicas en Paraguay, Argentina y Chile, representando a la UNA. He sido becaria al mérito académico y social por distintas instituciones nacionales e internacionales. Hoy soy una de las docentes más jóvenes, elegidas mediante concurso público, en la Universidad Nacional de Asunción. Fui la primera mujer en ocupar el cargo de Directora de Juventud de la Capital, probablemente una de las más jóvenes (a los 24 años) y con mayor formación académica y social para el efecto. En estos diez años, con mucho esfuerzo he hecho propios méritos y creo que en ello no cabe duda. En otro uso de mi derecho a réplica espero contarles algunos de los resultados de mi gestión.

Asimismo en otro apartado se menciona que yo me “mostraba abierta para asumir alguna candidatura política en las próximas elecciones”. Al respecto dejo una pregunta a la ciudadanía: ¿Cuál es el problema en que una mujer joven como yo y con mi foja de servicio, tenga aspiraciones a ocupar un cargo electivo?

Sigo confiando en las instituciones democráticas. Muchas gracias y estoy a disposición.