“Sorprendido por esta información. Nosotros no tenemos conocimiento en forma oficial de esto que se publicó ayer, pero acá estamos firmes con la SEPRELAD y el Ministerio Público para colaborar”, dijo en entrevista con la 780 AM.

Trovato mencionó que en agosto surgieron rumores de que había algo a nivel investigativo en torno a su persona, por lo que con su equipo jurídico fue el 11 de ese mes hasta las oficinas de la Seprelad, donde mantuvo una reunión con el ministro Carlos Arregui. Aseguró que se pondrá nuevamente a disposición de la Seprelad y también del Ministerio Público. “Siempre hemos estado y vamos a seguir estando a disposición de los estamentos públicos para aclarar si hay alguna duda en este caso en particular”, prometió.

El empresario y exdirigente de fútbol aclaró que su empresa “Fastpay” funciona como pasarela de pagos electrónicos para Apostala, pero que no es la única. Además afirmó que no es socio ni accionista de Apostala.

“Nosotros tenemos una pasarela de pago, un tubo electrónico que une el captador de dinero, en este caso las billeteras o las tarjetas de créditos con un cliente en particular. Nosotros no tenemos nada que ver con Apostala ni con la investigación que tengan sobre ellos, pero finalmente todo se centra otra vez sobre mi apellido. Es muy llamativo de vuelta todo este tema”, indicó.

“No podemos estar investigando lo que hacen nuestros clientes. No es que me investigan a mí, sino que a unas de las empresas del Grupo Trovato, donde sí soy directivo y accionista”, agregó en otro momento.

Sobre los 42 mil millones que figura en el informe de la Seprelad, indicó que el dinero pasa por el tubo electrónico. “Nosotros unimos por una billetera electrónica y salió de nosotros a Apostala. Nosotros no captamos el dinero, no recibimos ningún cheque, sino que un giro digital que está asentado y lo transferimos a la cuenta de Apostala. No es que nosotros nos quedamos con ese dinero”, explicó.

Trovato cuestionó que se manosee su nombre y el de su familia con la exposición de la investigación de la Seprelad que actualmente está en el ámbito de la Fiscalía.

CAMIONETA DEL SHOPPING

Por otra parte lamentó que el Shopping del Sol inhabilitó a su esposa luego de haber ganado una camioneta pese a que su hermano es locatario del centro comercial. “Fue mucha suerte y nadie lee las bases y condiciones, no sabía eso de segundo grado de afinidad, recién ahora aprendí eso. Fue un error del shopping haberla llamado y dicho que era la ganadora”, criticó.

¿SERÁ CANDIDATO A PRESIDENTE?

En otro momento dijo que no desea ser Presidente de la República tras mencionarse su nombre. “No tengo intereses políticos, respeto a los que trabajan en la política, del funcionario público que trabaja a favor de un mejor país. No me interesa, no tengo visión o expectativa de meterme a la política. Mi visión está en el mundo empresarial tras dedicarle más de 7 años al Olimpia”, aseguró.

SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE SEPRELAD

Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se verificó que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756.

El informe de carácter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Publico que deberá iniciar una investigación ante indicios de un presunto esquema de lavado de dinero y asociación criminal. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.

La firma Infinium S.A. (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. La inscripción de la firma en el Registro Público de Comercio se realizó en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de Gs 120 millones confirmado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.

De acuerdo al reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una transferencia Gs 100.826.816 a favor de la firma Apostala.

La empresa Fastpay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrónicas. En un comunicado hecho público por la firma Apostala se men-ciona que FastPay es un “medio electrónico de agi¬lización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. El comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio.

¿Por qué la empresa de Trovato, ligada a las apuestas deportivas, aparece bajo la lupa de la Seprelad?

La firma FastPay, perteneciente a la familia Trovato, aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre de del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.

La empresa Infinium S.A. (FastPay) recibe créditos en cuenta de Tigo Money Mobile Cash y posteriormente transfiere vía SIPAP el monto a su cuenta en una entidad bancaria para luego realizar los pagos a la firma DARUMA SAM (Apostala). La empresa de Trovato procesa el pago y se queda con el 5% del costo por el servicio.

La alerta que se activó en el sistema bancario se registró tras la no contestación por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos. La empresa de Trovato no respondió qué controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.

Según el reporte de transferencias realizadas desde FastPay a favor de Apostala desde el mes de agosto del año 2018 hasta agosto del año 2020, las operaciones alcanzaron un monto de Gs 42.632.966.022

Los ingresos recibidos a través de FastPay no constituyen la totalidad de los ingresos obtenidos por Apostala. Los pagos de apuestas en efectivo, que carecen de control, constituyen la principal vía de ingresos. El informe de la Seprelad destaca la precariedad del sistema para justificar el ingreso de los montos directamente desde la concesionaria de juegos de azar al sistema financiero.

También Seprelad destaca que con el vínculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utilizó para blanquear parte de los ingresos de la firma.