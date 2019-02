La Dirección de Meteorología pronostica un viernes extremadamente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables.

La temperatura mínima será de 28º C y la máxima de 38º C, pero con sensaciones térmicas que nuevamente superarán los 40º C en gran parte del país.

En horas de la tarde se registraría un aumento de la nubosidad, lo cual podría generar algunos chaparrones en el centro, norte y sur de la Región Oriental. En la zona este y noreste también se esperan ocasionales tormentas eléctricas.

Para el sábado y el domingo se anuncian precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, condición que iría mejorando durante el inicio de la semana.