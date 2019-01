Este jueves se presentará con un clima extremadamente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del norte.

La temperatura mínima será de 28º C y la máxima de 38º C, con sensaciones térmicas muy elevadas que superarán los 40º C.

Se pronostican chaparrones dispersos en el este y norte de la región Oriental en horas de la tarde, de acuerdo al reporte meteorológico.

Para mañana viernes se espera que las precipitaciones se extiendan al bajo Chaco y al centro y sur de la región Oriental.

Según el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología, este fin de semana estará marcado por las precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país.