No existe ningún grado de afinidad entre el abogado José Rodríguez y Pedro Ferreira, según el propio ingeniero, quien dijo que conoció al joven recién e 10 de mayo pasado y desmintió que Joselo se refiera a él como tío Pedro.

“Nunca él me trató así, jamás estuvo en la casa en donde yo vivo, hace 11 años estoy separado, él a lo mejor se fue a la casa donde viven mis hijos u otros pariente míos, pero en la casa donde yo vivo jamás estuvo, nunca almorcé con él, ni cené con él, nunca me subí en el mismo vehículo, no hay ninguna afinidad”, aseguró el ingeniero Pedro Ferreira en los estudio de Telefuturo.

Argumentó que la prueba más clara de esto son los mensajes de Rodríguez, en los cuales él se presenta como asesor jurídico de la vicepresidencia, denotando que nunca antes tuvo contacto con Ferreira.

Respecto a las conversaciones con Joselo, el ingeniero confirmó que no borró un solo mensaje y los mostró en vivo de principio a fin, desde aquel primer mensaje del 9 de mayo, cuando Rodríguez lo contacta por primera vez.

El abogado Rodríguez reveló que conoce hace años a Ferreira, ya que sus hijos fueron sus compañeros de colegio de toda la vida y que incluso él lo llama cariñosamente tío Pedro.

Esta mañana se presentó a declarar ante la Fiscalía, donde supuestamente iba a entregar su teléfono celular.