A tempranas horas de este martes, Celso Miranda asumió la conducción de la intendencia de Ciudad del Este, aunque lo hizo en la oficina de la secretaría general, atendiendo que la interventora Carolina Llanes no dejó las llaves del despacho.

“Le espero a Llanes para que haga el corte administrativo. Espero que venga pronto porque necesitamos un administrador, o de lo contrario esto se desborda”, dijo en entrevista con la radio 970 AM.

Señaló que la primera medida a adoptar como intendente será el cambio de los directores administrativos y que haya “coimas cero”, además de garantizar el servicio público a la ciudadanía (provisión de agua potable y recolección de basuras) y reactivar el comercio de la localidad esteña.

También el nuevo jefe comunal prometió que, una vez que se calmen las aguas, irá a visitar a cada uno de los concejales para instar el orden público.

El político señaló que actualmente se registra mucha inseguridad en el sitio. “Atropellaron mi oficina y mi hijo tuvo que rescatar mi computadora. Voy a denunciarles porque la Junta está tomada hace una semana, no se puede sesionar más. Cuando tres veces no se puede sesionar, se pueden tomar medidas”, resaltó.

El político indicó que la justicia tiene que velar por la legalidad y subrayó que su elección fue legal, por lo que a su parecer nadie puede discutir ello. “Nadie tiene la potestad o jurisdicción lo que hacen siete concejales. Hay que entender que esto es irreversible, no hay chicanas o algo jurídico para atacar”, acotó.

“Ellos (por sus exaliados en la oposición) querían aceptar la renuncia (al inicio) pero no quisieron traer paz a la ciudad. Como no conseguí con ellos entonces pedí votos al otro sector. Yo no soy corrupto, traidor y tampoco zacariista. Sandra Zacarías será imputada”, dijo.