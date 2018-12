El doctor Raúl Ramírez, jefe de guardia de Hospital Regional de Encarnación denunció persecución por reclamar la situación de desabastecimiento en el centro asistencial al director Fernando Martínez.

En un vídeo posteado en Facebook, el especialista en Traumatología y Ortopedia explica que durante una de las guardias, no había insumos básicos para atender a un paciente con un corte en el pie y que requería una intervención quirúrgica. Dio la indicación de prepararlo para ingresar a quirófano y fue comunicado por personal a cargo que no contaban con lo necesario para el procedimiento.

Ramírez, filmó al paciente sin identificarlo para registrar la situación y luego envió el vídeo vía WhatsApp al director del centro asistencial a quien reclamó el desabastecimiento y que el paciente no contaba con los recursos para hacer ninguna compra.

Fue increpado por el reclamo y por filmar al paciente, minutos después “milagrosamente” aparecieron los insumos necesarios y se practicó la cirugía, según el relato del denunciante.

“Es una vergüenza que nuestros propios colegas nos persigan porque denunciamos la falta de medicamentos e insumos. Estamos en el Hospital Regional de Encarnación y no hay guante, yeso, algodón laminado y venda”, afirmó.

Denuncia presentada contra el doctor Raúl Ramírez ante la VII Región Sanitaria.

Ramírez lamentó que la situación del paciente que estaba esperando pasó a segundo plano siendo este uno de los tantos casos en los que el paciente llega sin recurso alguno para comprar lo que el hospital no le provee.

“El paciente estaba tirado esperando ser operado, sin insumos, era de escasos recursos y no tenía alternativa de gastar 500 mil guaraníes en un centro privado pero el director me agredió, me amenazó diciendo que las guaridas de fin de semana están creando problemas porque reclamo que no hay insumos para atender a los pacientes”, afirmó el médico.

“Es nuestra obligación denunciar porque somos nosotros quienes debemos proveer de lo necesario al paciente y dos días después me entero que fui denunciado, no por el paciente, por violación a la intimidad y fue el mismo director quien lo hizo y pidió me sancionen”, agregó.

En el vídeo que dura 8 minutos Ramírez recibió varios comentarios de aliento por considerar un acto valentía el denunciar una realidad que se vive en la mayoría de los hospitales dependientes del MSP.

“La directora de la VII Región Sanitaria no me pidió mi descargo y de puño y letra pidió mi sanción a su subalterno para que me castiguen. Pero la gente mboriahu (pobre) se muere en el hospital y su pecado es ser pobre y el mío poner en evidencia esa situación calamitosa. Se olvidaron un derecho constitucional del paciente que es el recibir salud digna pero acá nuestra gente no tiene atención si no paga y se muere”, destacó.

Al finalizar su descargo en redes, el médico señaló que las autoridades que lo denunciaron son una vergüenza para Itapúa, para los personales de blanco que cada día trabajan por ofrecer condiciones dignas al paciente.