Decisiones que se tomen dentro del Congreso no pueden ser juzgadas, ni modificadas por la Corte Suprema de Justicia, según el senador Tony Auril, en relación a las expulsiones de Dionisio Amarilla y Víctor Bogado.La mayoría cree que la decisión es irreversible.

Las atribuciones que da la Constitución Nacional al Poder Legislativo no pueden ser puestas bajo la lupa de la Justicia ordinaria, a criterio del senador Tony Apuril.

“Las resoluciones judiciales no pueden juzgar acciones políticas, ellos pueden determinar si alguien es culpable de un delito o no, pero no entrar en decisiones que se toman en nuestra jurisdicción”, opinó el legislador en conversación con radio Universo.

Sin embargo, Juan Darío Monges señaló que si la Corte se expidiera a favor de los accionantes se debe acatar en tal sentido, de lo contrario, la seguridad jurídica estaría resquebrajada.

Respecto a la interpelación a Julio Mazzoleni, aclaró que no hay nada malo en ella, pues se trata de una herramienta legislativa para aclarar dudas y que al propio ministro le conviene responder al interrogatorio.

Por su parte, Óscar Salomón se mostró dubitativo sobre ambos temas y sostuvo que en su momento respetaría la determinación de su bancada.

En tanto Lilian Samaniego indicó que el pleno ya tomó la decisión de aprobar la pérdida de investidura de Bogado y de Amarilla y que eso no tiene vuelta atrás.