A través de su cuenta de Twitter, Fabián Martí escribió ayer sábado, cual chisme fuera, lo siguiente: “Me comentan que la mitad de los manifestantes frente a Mburuvicha son empleados de las ‘empresas’ de HC”.

De esta manera, el abogado de facción liberal insinuó que la convocatoria de la familia Aranda respondía a intereses políticos en vez de una acción social en repudio a la ola de inseguridad que se cobró la vida de una joven madre.

Quien inmediatamente salió al paso fue el futbolista Iván Torres. El mismo defendió la movilización a favor de su señora fallecida. “Ubicate papá, no te confundas. No politices la vida de mi esposa”, fue la contundente respuesta. Ante esto, Martí no tuvo más de otra que borrar su posteo.

Entre los cientos de cuestionamientos contra Fabián Martí estuvo también el del periodista Jorge Torres, quien recordó que fue víctima de este presunto ideólogo de la clonación de teléfonos celulares. “Este Marti es un bandido que debería estar preso. Es el mismo que pagó a un hacker para suplantar el chip de mi teléfono celular a fin de vender la info. Imputado, procesado y ahora con chicanas para no ir a la cárcel. Es un cobarde para pretender manchar una movilización genuina”, tuiteó al respecto.

Este Marti es un bandido que debería estar preso. Es el mismo que pagó a un hacker para suplantar el chip de mi teléfono celular a fin de vender la info. Imputado, procesado y ahora con chicanas para no ir a la cárcel. Es un cobarde para pretender manchar una movilización genuina pic.twitter.com/5ZsnPHAH5U — Jorge Torres Romero (@jtorresromero) February 6, 2022

Para quienes no lo ubican, Fabián Martí es un abogado y experto en informática. Sería uno de los responsables de la escandalosa clonación de los chips de los periodistas Clari Arias y Jorge Torres, además del diputado Carlos Rejala.

Para el Ministerio Público, Martí sería uno de los sospechosos de la autoría moral en la red criminal que se dedicaba al robo de información, en esta ocasión clonaron los chips telefónicos de los aparatos celulares de las víctimas citadas, quienes coincidentemente venían denunciando hechos serios de corrupción en la compra de insumos médicos del Ministerio de Salud, los mismos debían destinarse para el combate al Covid-19.

Aristóbulo Luis Bordón, quien presuntamente hizo el trabajo de clonación, fue quien acusó directamente a Martí de ser la cabeza de este esquema delictivo.

Fabián Martí es el extitular del Tribunal Electoral Independiente del PLRA y extitular de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos. Es considerado del primer anillo del presidente liberal Efraín Alegre. Además, según el diario La Nación, fue el responsable de coordinar la convocatoria masiva a los adherentes liberales para el proceso que terminó con el asalto al Congreso en la noche del 31 de marzo del 2017 (31M).