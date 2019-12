Llegan las fechas en que crece la expectativa de los regalos al pie del arbolito de Navidad, de escribirles la carta de a los Reyes Magos y colocar los zapatitos, el pasto y el agua. La magia y la alegría en la infancia pueden ir acompañados del aprendizaje de valores como la unión, el compartir en familia y no solo enfocar en lo material, recomienda especialista.

La fantasía y la ilusión son propias de la infancia y estas fechas acrecientan la expectativa en los niños desde la preparación del arbolito de Navidad, el pesebre, la espera de regalos y es cuando los personajes como los Reyes Magos y Papá Noel, en el menor de los casos, cobran relevancia.

Ambos están fuertemente arraigados en la cultura y creencias de cada familia por lo que es bueno tener en cuenta el entorno del niño ya sea que los lugares ambientados con las fiestas que son visitados, en el colegio que preparan las tarjetitas y todo el conjunto social del que no están aislados.

Sobre el punto, Fiorella Vaccotti, psicóloga y psicopedagoga recomendó tanto a mamá como a papá centrarse en los valores con los que se debe trabajar previamente con los hijos como la unión, la familia, el buen trato y que estas son celebraciones de alegría en las que se busca paz y acompañar con historias para que vayan adentrándose en ellas.

“Navidad es por un lado religioso y por otro está Papá Noel que es una historia de fantasía porque en la mayoría de las casas se cuenta que el niño Jesús recibió regalos y hay que tener en cuenta que durante la infancia la fantasía es una cualidad inherente, es muy corta y cada vez se acorta más con los avances en los niños que antes no veíamos en cuanto a la inocencia y es cuando es bueno trabajar valores además de la fantasía, la magia y la alegría que despierta esta época”, señaló.

Esa tradición de escribir la carta a los reyes es bueno hacerlo juntos y acompañarlos enfocándolos también en pedir buenos deseos y no centrar en lo material sino decirles que pueden pedir que sea un buen año, que les vaya bien en la escuela, pedir salud para la familia. “Todo depende de la edad del niño y llevarlo a ese enfoque para no centrar todo en lo material”, agregó.

Vaccotti destacó que muchas veces ocurre que los niños piden cosas materiales a los que sus padres no pueden responder y es cuando se puede entrar a la fantasía y trasladarla a la realidad.

Se les puede decir, que las cartas son para que ellos sepan que les gusta y de acuerdo a eso les traen alguno de sus pedidos u otras cosas que ya pensaron que también les van a gustar.

En cuanto a la edad para contarles que realmente son mamá o papá quienes llevan los regalos, la profesional afirmó que depende de cada familia, por lo general los niños naturalmente empiezan a preguntar.

Tampoco recomienda utilizar el premio o chantaje en estas fiestas con respecto a los regalos como decir: “Si te portás así no va a venir Papá Noel” o “los reyes no te van a traer regalos porque te portaste mal”.

“Estamos trabajando en la ilusión y fantasía de ellos y reducir eso al castigo o chantaje no es bueno ni conveniente”, señaló.

Llegado el momento en que se dan cuenta o se entera de alguna manera, se puede manifestar que es una tradición de muchos años y que los Reyes Magos que alguna vez llegaron a Belén y que como familia quisimos seguir la tradición de ellos y traerles regalos a los niños de la casa, en esta fecha especial.

“Buscar una manera que no sea chocante, que sea algo natural diciendo que la entrega de regalos es una ayuda a los reyes y los camellos”, puntualizó.

En caso que haya más niños en la casa y si el hermanito mayor ya se enteró se le puede pedir que ayude con la cartita, colocando el pasto y el agua con el hermano menor y también llevarle regalo e involucrarlo en mantener la tradición para los más chiquitos.

También existen familias que deciden no realizar estas celebraciones entonces se debe mirar el contexto de lo que el niño sí ya recibió del exterior y no cortarles la ilusión directamente diciéndoles que no existen y punto.